«Далеко не первый мой полет»: Анна Плетнева рассказала о переломе на сцене

Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

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Солистка «Винтажа» призналась, что даже серьезная травма не заставила ее прервать выступление.

Перелом во время концерта не стал для певицы Анны Плетневой причиной остановить шоу: артистка продолжила выступление, не сразу поняв, насколько серьезно пострадала. Об этом солистка группы «Винтаж» рассказала в интервью 7Дней.ru.

Певица вспомнила, что падение со сцены и удар головой о лестницу со стороны выглядели гораздо страшнее, чем она сама ощущала в тот момент. Уже позже выяснилось, что она получила перелом. При этом во время концерта Плетнева старалась вести себя так, будто ничего особенного не произошло.

Артистка призналась, что для нее выход на сцену всегда связан с особой ответственностью перед зрителями. Люди заранее покупают билеты, тратят время на дорогу, а иногда приезжают на концерт из других городов. Поэтому, по мнению Плетневой, артист обязан выполнять свои обязательства практически при любых обстоятельствах.

«Я отдаю залу все до последней капли»

Плетнева отметила, что именно публика остается одним из главных источников ее энергии. Между артистом и залом возникает своеобразный обмен: она отдает зрителям все силы, а в ответ получает эмоциональную отдачу, которая помогает двигаться дальше.

Плетнева рассказала, что впервые отправилась на гастроли еще в семь лет и с тех пор практически не представляла свою жизнь без сцены. Даже рождение детей не стало для нее поводом полностью отказаться от выступлений. При этом сама артистка признает, что за пределами сцены выглядит совершенно иначе.

По словам певицы, в обычной жизни она прежде всего мама и жена, которая занимается домом, детьми и семейными делами. На сцене же появляется другая сторона ее характера — та самая «плохая девочка», которая позволяет себе быть максимально раскованной и воплощать творческие идеи.

Именно поэтому Плетнева не считает случившееся падение поводом становиться осторожнее. Она уверена, что подобные ситуации в ее карьере еще могут повториться.

«Я точно знаю, что это далеко не первый и не последний мой полет», — призналась артистка.

Певица также рассказала, что между выступлениями может анализировать произошедшее и думать о безопасности, однако с началом концерта все меняется. Как только звучат первые ноты, она полностью погружается в выступление и перестает контролировать себя так, как делает это в повседневной жизни.

Почему Плетнева не показывает сына

Отдельно Плетнева затронула тему своей семьи. Она объяснила, почему не стремится регулярно показывать детей в социальных сетях. Артистка считает, что публичность должна иметь определенные границы, особенно когда речь идет о людях, которые сами не выбирали жизнь на виду.

Певица подчеркнула, что не хотела бы однажды услышать от своих детей вопрос о том, зачем она публиковала их фотографии без их желания. По ее словам, люди по-разному относятся к публичности: кому-то комфортно постоянно находиться в центре внимания, а кому-то, напротив, необходимо личное пространство.

Сейчас старшие дочери Плетневой уже не возражают против появления в ее социальных сетях. Сын относится к этому иначе и просит мать не публиковать его фотографии. Артистка признается, что сегодня особенно хорошо понимает принятое много лет назад решение не выставлять семейную жизнь напоказ.

Старшие дочери стали друзьями

При этом отношения со старшими дочерьми у певицы стали очень близкими. Она называет их настоящими друзьями и уверена, что в сложной ситуации они прежде всего обратятся за советом к ней. Более того, дочери иногда приглашают мать на встречи со своими друзьями.

Плетнева считает, что сблизиться с молодым поколением ей помогла и музыка. Дети и их друзья слушают «Винтаж», поэтому певица оказывается для них не просто мамой, а человеком, с которым у них есть общий музыкальный язык.

С сыном у артистки сейчас наступил непростой период переходного возраста. Однако Плетнева шутит, что им проще находить общий язык благодаря схожести характеров: оба по знаку зодиака Львы.

Как Плетнева сохраняет брак

Говоря об отношениях с супругом, певица отметила, что вместе они уже более двух десятилетий. Секретом прочного брака она считает честные договоренности еще в самом начале отношений.

Плетнева вспомнила, что еще во время знакомства прямо спросила будущего мужа, понимает ли он, с кем связывает свою жизнь. Он ответил утвердительно, и именно эта изначальная договоренность, по мнению артистки, помогает им переживать сложные моменты.

Особенно это важно после откровенных съемок или других ситуаций, которые могут вызвать ревность. В такие моменты Плетнева напоминает супругу о давнем обещании принять ее такой, какая она есть.

«Когда мы еще только встречались, я спросила: „Ты же понимаешь, кого ты выбрал?“ — „Да, понимаю!“ Именно это нас и спасает», — рассказывала певица.

Что Плетнева думает о косметологии

Несмотря на насыщенный гастрольный график, Плетнева не считает семью и карьеру взаимоисключающими вещами. Она привыкла жить в постоянном движении и признается, что другого ритма для себя не представляет.

Певица также рассказала о своем отношении к косметологии. Она считает, что современные процедуры действительно позволяют женщинам выглядеть значительно моложе, поэтому не видит смысла полностью отказываться от возможностей индустрии красоты.

При этом Плетнева призывает соблюдать меру. По ее мнению, стремление сохранить молодость не должно превращаться в погоню за искусственной внешностью. Гораздо важнее, считает артистка, отношение человека к самому себе и окружающим.

Певица уверена, что внутреннее состояние напрямую отражается на внешности. Она советует любить себя, замечать хорошее в других людях и не зацикливаться на негативе.

«Состояние радости и счастья со мной с детства»

Плетнева призналась, что ощущение радости сопровождает ее с самого детства. Еще в детском саду воспитательница удивлялась тому, насколько часто девочка улыбается, и в итоге сама начинала улыбаться вместе с ней.

Сейчас артистка воспринимает это качество как важную часть своего характера. Она говорит, что с детства ощущала внутри сильное чувство любви и старается сохранять его во взрослой жизни.

Музыка для Плетневой стала главным способом делиться этим состоянием с другими. Певица считает, что агрессию и негатив лучше всего обезоруживать позитивным настроем, добротой и улыбкой. Именно способность передавать людям любовь она называет одной из главных задач своего творчества.

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