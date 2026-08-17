Смотрим на значки и маркировки: как выбрать посуду для ребенка

При выборе детской посуды нужно обращать внимание на материал и маркировку

Фото: 5-tv.ru

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Важны не рисунки и цвет, а материал и состояние изделия.

Выбор посуды для маленького ребенка — сложный процесс. Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова рассказала aif.ru, на что родителям стоит обратить внимание.

Для первого прикорма одним из удобных вариантов эксперт назвала качественную посуду из пищевого полипропилена. На изделии следует искать обозначение PP и цифру 5, а также проверять наличие маркировки и рекомендаций производителя. Подойдет и пищевой силикон — например, для тарелок на присосках и ложек. При этом покупать изделия с резким запахом, липкой поверхностью, повреждениями или без понятной информации о составе не стоит.

Другие виды пластика требуют осторожности. Обозначения HDPE/2 встречаются на пищевых емкостях, но возможность нагрева нужно уточнять отдельно. Посуду с маркировкой PET/1 не рекомендуется постоянно использовать для ребенка и заполнять горячей пищей. PS/6 может деформироваться при высокой температуре, а изделия с PVC/3 для детского питания эксперт советует не выбирать.

Отдельно стоит проверять, разрешено ли изделие использовать в микроволновке: сама по себе маркировка материала этого не гарантирует. Если соответствующего значка или указания производителя нет, еду лучше разогревать в другой емкости.

Стекло и керамика хорошо подходят с точки зрения гигиены, но для маленьких детей опасны из-за риска разбиться. Нержавейка долговечна, однако быстро нагревается. Деревянные и бамбуковые изделия требуют особенно тщательной сушки — в трещинах и царапинах может скапливаться влага и остатки еды.

Важен и уход. Детскую посуду необходимо тщательно мыть и высушивать, не оставлять надолго с остатками пищи и не использовать одну ложку для взрослого и ребенка. Если на изделии появились глубокие царапины, трещины, липкость, стойкий запах или деформация, его следует заменить.

Эксперт подчеркнула, что даже качественная детская посуда имеет ограниченный срок службы. Изделие следует заменить при появлении глубоких царапин, трещин, шероховатости, помутнения, липкости, стойкого запаха, деформации после нагрева или повреждения рисунка и покрытия.

По ее словам, полимерная посуда безопасна при правильном выборе и использовании по назначению, а при покупке родителям прежде всего стоит обращать внимание на понятную маркировку, целостность изделия и рекомендации производителя.

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