«Звучит безумно»: что ела принцесса Диана на завтрак перед тренировками

Фото: www.globallookpress.com/Phil Loftus/Capital Pictures

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После поездки в Швейцарию «королева людских сердец» просила готовить одно блюдо каждый день.

Принцесса Диана перед походом в спортзал могла съедать целую банку запеченной фасоли. Об этом рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший в Букингемском дворце.

«Раньше я готовил фасоль на завтрак в Букингемском дворце, и принцесса Диана ее обожала. Она съедала целую банку фасоли на завтрак», — рассказал Макгрейди в видео на своем YouTube-канале.

Шеф-повар признался, что такой выбор может показаться необычным.

«Звучит безумно, но если подумать, то в запеченной фасоли по-английски всего семь граммов сахара, она богата белком, клетчаткой и практически не содержит жиров», — объяснил он.

По словам Макгрейди, такое блюдо подходило Диане в качестве источника энергии перед физическими нагрузками.

Еще одним любимым утренним блюдом принцессы были березовые мюсли (бирхер-мюсли) — это традиционный швейцарский завтрак, созданный врачом Максимилианом Бирхер-Беннером. Он представляет собой овсяные хлопья, замоченные в йогурте, с добавлением фруктов, орехов и других ингредиентов.

«На самом деле, она посещала швейцарскую клинику здоровья, где ей давали эти овсяные хлопья. Она узнала рецепт, вернулась и сказала: «Даррен, я хочу есть это на завтрак каждый день», — заключил бывший королевский шеф-повар.

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