«Они в хороших отношениях»: кто может выступить на разогреве у Канье Уэста в Петербурге

Продюсер Дворцов: Гагарина и Билан могут выступить на разогреве у Канье Уэста

Фото, видео: legion-media/Luis-Rol/X17online.com; www.globallookpress.com/ Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Выступления американского рэпера запланированы на 10 и 11 октября.

На разогреве у американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге могут выступить певицы Полина Гагарина, Ани Лорак, заслуженный артист России Дима Билан или музыкант Сергей Лазарев. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам эксперта, среди возможных участников шоу также может оказаться группа «Руки Вверх!». При этом продюсер отдельно отметил певца Диму Билана и продюсера Яну Рудковскую. Он предположил, что они могут не только посетить концерт в качестве VIP-гостей, но и принять участие в шоу.

«Это 100% Дима Билан, это 100% с Яной Рудковской. Они, в принципе, в хороших отношениях, поэтому я не исключаю, что в этом концерте могут быть и как VIP-гостями Яна вместе с Димой, и, соответственно, принять участие», — сказал Дворцов.

Концерты Канье Уэста в Петербурге запланированы на 10 и 11 октября. Выступления пройдут на стадионе «Газпром Арена».

Ранее 5-tv.ru писал, что стоимость билетов на концерты составляет от 9 до 160 тысяч рублей. На шоу рэпер должен представить программу с главными хитами своей дискографии.

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