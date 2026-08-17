Свежий воздух и чтение газет? Раскрыт способ прожить до 110 лет

Фото: 5-tv.ru

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В мире всего около 300 человек, кто достиг этого возраста.

Британка Кэтрин Хеджес, родившаяся через четыре года после гибели «Титаника», отметила свой 110-й день рождения в доме престарелых в Хэмпшире. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Женщина, официально получившая статус сверхдолгожителя, утверждает, что секрет ее долгой жизни кроется в качественном домашнем питании, регулярных прогулках на свежем воздухе и ежедневном чтении любимых газет.

Кэтрин призналась, что читает прессу практически каждый день с 1944 года, когда она переехала в Англию из родной Ирландии. По ее словам, это не только помогает быть в курсе мировых событий, но и поддерживает активность мозга. Особый интерес для юбилярши представляют спортивные страницы, так как она много лет увлекается конными скачками.

Празднование знаменательной даты прошло в формате садовой вечеринки, которую посетили мэр города и профессиональный певец. Кэтрин получила уже четвертую поздравительную открытку от короля Карла III.

До переезда в пансионат 16 месяцев назад женщина работала бухгалтером и сотрудником органов местного самоуправления. Супруг Кэтрин, Лесли Уильям Хеджес, скончался 16 лет назад, детей у пары не было.

Доктор Том Перлс из Бостонского университета отмечает, что в мире насчитывается всего около 300 человек, перешагнувших порог в 110 лет. Он подчеркивает, что достижение такого возраста связано с уникальной комбинацией примерно 200 генов, замедляющих старение, а также со здоровым образом жизни, который демонстрирует миссис Хеджес. Несмотря на почтенный возраст, Кэтрин сохраняет ясность ума и продолжает давать советы персоналу по ставкам на ипподроме.

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