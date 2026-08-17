Принцу Гарри дали «последний шанс» наладить отношения с Карлом III

Фото: legion-media// SplashNews.com

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Герцог Сассекский планирует помириться с семьей до того, как престол перейдет к его старшему брату Уильяму.

Принц Гарри получил новое приглашение в Букингемский дворец на фоне попыток восстановить отношения с отцом, королем Карлом III. По словам источника Radar Online, герцог Сассекский воспринимает предстоящую встречу как возможный «последний шанс» вернуть расположение монарха и вновь сблизиться с королевской семьей.

Ранее Гарри вместе с Меган Маркл и детьми побывал в Великобритании, где встретился с Карлом III и королевой Камиллой в Хайгроув-хаусе. Для короля это была первая за несколько лет встреча с Меган и внуками.

Теперь Гарри должен приехать в страну на церемонию вручения премии WellChild Awards в сентябре. Его также пригласили в Букингемский дворец.

По данным издания, принц надеется использовать эту возможность для дальнейшего восстановления отношений с отцом. Как уточняет источник, Гарри понимает, что из-за состояния здоровья Карла III времени на примирение может оставаться немного.

«Он хочет не сбавлять темп. Его цель — быть рядом с отцом, и он знает, что это его последний шанс», — заявил источник.

Кроме того, принц хочет наладить отношения с семьей до того, как престол перейдет к его старшему брату Уильяму, с которым он находится в конфликте.

Собеседник издания также утверждает, что Гарри хотел бы в будущем найти возможность частично вернуться к обязанностям члена королевской семьи. При этом он понимает, что такой вариант остается крайне чувствительным вопросом.

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