Продать, подарить или оставить наследникам: чем опасен неоформленный гараж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отсутствие регистрации способно повлиять на права владельца и дальнейшую судьбу имущества.

Владельцы неоформленных гаражей могут столкнуться с проблемами при продаже, дарении и передаче недвижимости по наследству. Об этом URA.RU рассказала вице-президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Ирина Монастырская.

Кроме того, отсутствие документов может повлиять на получение компенсации, если землю под гаражом решат изъять для государственных или муниципальных нужд.

По словам Монастырской, часть собственников откладывает регистрацию из-за нежелания платить налоги и опасений, что оформление потребует много времени и документов.

Без регистрации гараж нельзя полноценно продать или подарить. Также могут возникнуть сложности с законным подключением коммуникаций и оформлением наследства.

Отдельный риск появляется, если участок понадобится для строительства дороги или других государственных и муниципальных нужд. В таком случае отсутствие документов может привести к проблемам с получением компенсации.

«Те, кто действительно хотел легализовать свои гаражи, уже давно это сделали. А те, кто до сих пор не оформил свои объекты, скорее всего, делают это осознанно — главным образом из-за нежелания платить налоги и нести дополнительные финансовые обязательства», — объяснила Монастырская.

Для оформления гаража и земли по «гаражной амнистии» необходимо подтвердить, что постройка возведена до 30 декабря 2004 года и является капитальной. В базовый пакет входят заявление, паспорт и СНИЛС, а также схема расположения участка и технический план гаража.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин продлил действие «гаражной амнистии» еще на пять лет. Теперь владельцы смогут оформить права на гаражи и участки под ними в упрощенном порядке до 1 сентября 2031 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.