Опубликованы кадры нападения школьницы на двух сестер в Уфе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Пострадавшие девочки уже прооперированы.

Опубликованы эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения, установленных на улице Высотной в Уфе, где произошло резонансное нападение на двух несовершеннолетних сестер. Об этом сообщает 5-tv.ru.

На опубликованных записях отчетливо видно, как злоумышленница в капюшоне заходит в подъезд жилого дома и направляется в одну из квартир. Именно там, по данным следствия, 16-летняя школьница нанесла ножевые ранения девятилетней и 16-летней девочкам, после чего поспешно покинула место преступления.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, беглянку задержали практически сразу же после совершения преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы, толкнувшие подростка на столь жестокий поступок.

Медики провели экстренные хирургические вмешательства пострадавшим. Их состояние находится под пристальным вниманием врачей, угрозы жизни, по предварительной оценке, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе разыскивали несовершеннолетнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на двух своих младших сестер. Информация об этом инциденте была опубликована пресс-службой республиканского МВД в официальном канале ведомства.

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