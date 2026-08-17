Есть два способа: как отпроситься у работодателя на линейку к ребенку 1 сентября

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Архив Валентины Яковлевой; 5-tv.ru

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Выходной в День знаний не предусмотрен законом.

Работодатель имеет полное право не отпускать сотрудника на школьную линейку к ребенку 1 сентября. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.

«В этом году первое сентября выпадает на вторник, для большинства это рабочий день, а значит, работник обязан трудиться», — пояснила эксперт.

Специалист уточнила, что существует всего два легальных способа не выйти на работу в этот день. Первый — заранее согласованный ежегодный оплачиваемый отпуск, если внутренними правилами компании предусмотрено заблаговременное планирование. Второй — отпуск за свой счет, но и тут есть важный нюанс.

«Отпуск без сохранения заработной платы в общем случае предоставляется только с согласия работодателя. Он не обязан его давать, он может его дать, а может не дать. Все зависит исключительно от его решения и внутренних процессов компании», — подчеркнула Яковлева.

Таким образом, присутствие на праздничной линейке остается вопросом личной договоренности с руководством, а не юридической гарантией для работающих родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу запрет на установление испытательного срока для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, при трудоустройстве. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе.

Действие нововведения распространяется не только на матерей, но и на одиноких отцов, а также на иных законных представителей, фактически осуществляющих уход за ребенком в отсутствие матери.

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