Средство от всех болезней? Чем полезна морковь для иммунитета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Главное преимущество этого овоща — содержание бета-каротина.

Морковь часто называют одним из главных продуктов для поддержки иммунитета. Такое мнение связано прежде всего с ее ярким оранжевым цветом. Его придает бета-каротин — растительный пигмент, который организм способен преобразовывать в витамин A. В пользе моркови разобрались в материале 5-tv.ru.

Почему морковь полезна для иммунитета?

Главное преимущество моркови — содержание каротиноидов, прежде всего бета-каротина. Организм может преобразовывать его в витамин A в зависимости от своих потребностей.

Витамин A играет важную роль в работе иммунной системы. Он участвует в формировании и поддержании барьерных тканей организма, а также необходим для нормального функционирования клеток врожденного и приобретенного иммунитета.

Как бета-каротин влияет на защитные функции организма?

Бета-каротин относится к провитаминам A — соединениям, из которых организм может синтезировать витамин A. Это особенно важно для состояния кожи и слизистых оболочек дыхательных путей и пищеварительного тракта.

Такие ткани образуют физический барьер между организмом и внешней средой. Витамин A также участвует в работе различных иммунных клеток. Поэтому достаточное количество этого нутриента необходимо для нормальной иммунной защиты.

Есть ли в моркови витамин C?

Морковь содержит витамин C, хотя не относится к самым богатым его источникам. Аскорбиновая кислота участвует в работе иммунной системы и выполняет антиоксидантную функцию.

Витамин C необходим для нормального функционирования иммунных клеток и поддержания барьерных функций кожи. При этом получить его только из моркови не получится: рацион желательно дополнять другими овощами, фруктами и ягодами.

Сочетание разных продуктов дает организму более широкий набор необходимых веществ. Поэтому морковь лучше воспринимать как один из компонентов овощной части рациона, а не как единственный продукт для профилактики инфекций.

Помогают ли антиоксиданты моркови иммунитету?

Каротиноиды обладают антиоксидантными свойствами. Они участвуют в защите клеток от окислительного стресса, который возникает в организме в ходе нормального обмена веществ и под воздействием различных внешних факторов.

Однако антиоксидантная активность продукта не означает прямого уничтожения вирусов или бактерий. Морковь не является лекарственным средством и не заменяет лечение при заболевании.

Польза антиоксидантов заключается в том, что они являются частью сложной системы защиты клеток. Поэтому разнообразное питание с овощами разных цветов считается более рациональным подходом, чем ставка на один продукт.

Полезна ли морковь для кишечника и иммунитета?

В моркови есть пищевые волокна, необходимые для нормальной работы кишечника. Часть волокон служит субстратом для микроорганизмов кишечника, а рацион с достаточным количеством клетчатки помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.

Кишечник и иммунная система тесно связаны. В нем находится большое количество иммунных клеток, а состояние кишечной микробиоты влияет на различные процессы, связанные с иммунным ответом.

Что полезнее: сырая или приготовленная морковь?

Оба варианта могут быть частью здорового питания. Сырая морковь удобна как самостоятельный перекус или ингредиент салата и сохраняет свою структуру и пищевые волокна.

Приготовление размягчает растительные ткани, благодаря чему некоторые каротиноиды могут становиться доступнее для усвоения. Исследования показывают, что термическая обработка способна влиять на биодоступность каротиноидов из овощей.

На усвоение бета-каротина также влияет наличие жира в рационе. Поэтому морковь можно сочетать с небольшим количеством растительного масла, орехами, семенами или другими источниками полезных жиров.

Сколько моркови нужно есть для иммунитета?

Специальной нормы моркови именно для «укрепления иммунитета» не существует. Ее количество зависит от общего рациона и того, какие еще овощи и фрукты человек употребляет.

Для здорового питания важнее разнообразие. ВОЗ рекомендует взрослым употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, причем желательно выбирать разные продукты.

Морковь может занимать часть этой нормы. Ее можно добавлять в салаты, супы, гарниры или использовать как самостоятельный перекус.

Не стоит пытаться заменить разнообразные овощи большими объемами моркови. Разные продукты обеспечивают организм разными нутриентами.

Можно ли есть морковь каждый день?

Для большинства здоровых людей морковь подходит для ежедневного рациона. Ее можно есть свежей или приготовленной и сочетать с другими овощами.

При очень большом и регулярном употреблении продуктов, богатых бета-каротином, кожа может приобрести желтовато-оранжевый оттенок. Это состояние называется каротинемией и обычно не представляет опасности: цвет кожи постепенно возвращается к нормальному после уменьшения количества каротиноидов в рационе.

Гораздо важнее не количество моркови само по себе, а разнообразие питания.

Правда ли, что морковь защищает от простуды?

Морковь не является средством профилактики простуды и не уничтожает вирусы.

Ее польза заключается в обеспечении организма бета-каротином и другими питательными веществами, необходимыми для нормальной работы иммунной системы. Если человек получает достаточно витаминов и минералов с пищей, дополнительная порция моркови не гарантирует, что он не заболеет.

Для поддержания иммунитета важны сразу несколько факторов: полноценное питание, достаточный сон, физическая активность, вакцинация в соответствии с рекомендациями и лечение хронических заболеваний.

С чем лучше сочетать морковь?

Морковь хорошо сочетается с другими овощами, зеленью, бобовыми и источниками белка. Для усвоения каротиноидов полезно добавлять к блюду небольшое количество жира.

Например, морковь можно приготовить с растительным маслом, добавить в салат с авокадо или использовать как ингредиент овощного гарнира.

При этом не обязательно выбирать именно масло. Жиры также содержатся в орехах, семенах, рыбе, яйцах и других продуктах.

Кому стоит осторожно есть морковь?

Для большинства людей морковь безопасна. Ограничения могут быть связаны прежде всего с индивидуальной непереносимостью или особенностями конкретной диеты.

При заболеваниях, требующих специальных ограничений по питанию, количество моркови стоит согласовать с врачом. Самостоятельно принимать добавки с высокими дозами витамина A только потому, что хочется «усилить иммунитет», также не стоит.

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