Конец выгодному отдыху? Почему исчезли «горящие» туры в Турцию

В АТОР заявили об исчезновении «горящих туров» в Турцию как класса

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Стоимость отпуска даже в самый бюджетный месяц может поползти вверх.

«Горящие» туры в Турцию перестали существовать, и теперь чем раньше путешественники покупают путевки, тем дешевле обходится отдых. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Можно констатировать, что „горящие туры в Турцию“ исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: „гореть“ попросту нечему», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, в апреле и мае цены на сентябрьские туры держались на наиболее комфортных отметках, однако к августу они подскочили примерно на 20%, а в востребованных качественных отелях — на 40% и более. А вот октябрьские поездки на курорты Антальи сейчас обходятся дешевле.

«В целом можно констатировать, что октябрь в Турции — самый бюджетный месяц всего пляжного сезона. <…> Это хороший вариант для тех, кто хочет еще теплого моря и комфортной погоды по приемлемой цене», — пояснили в ассоциации.

При этом туроператоры предупреждают — даже эти привлекательные на первый взгляд цены в ближайшее время могут поползти вверх.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью 5-tv.ru рассказал о самых выгодных направлениях для отдыха в бархатный сезон 2026 года. По его словам, сентябрь открывает период, когда море еще теплое, туристический поток снижается, а цены постепенно падают, что делает этот месяц идеальным для путешествий.

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