«Я его не знаю»: на дагестанскую певицу напали из-за отказа выйти замуж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Все случилось прямо в доме исполнительницы: мужчина набросился на артистку.

Неизвестный напал на дагестанскую певицу Хадиже Магомедову из-за отказа выйти за него замуж. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Инцидент произошел в частном доме исполнительницы. Хадиже вместе с матерью убиралась и оставила входную дверь открытой. Этим и воспользовался преступник. В какой-то момент он проник в помещение, а затем набросился на артистку, схватив ее за руки.

По словам Магомедовой, причиной агрессии стал ее отказ выйти за него замуж. Она уточнила, что нападавший на протяжении года преследовал ее, писал ей сообщения в социальных сетях и угрожал.

«Я его заблокировала. Я знать не знаю этого человека», — сказала Хадиже в беседе с журналистом издания, добавив, что это взрослый человек, на вид ему лет 50.

После случившегося певица написала заявление в полицию. Как сказала Хадиже, даже в участке сталкер не унимался и продолжал ей угрожать. Есть ли у нее сильные травмы неизвестно. В разговоре с журналистом она отметили лишь то, что у нее сильно болят руки в том месте, где ее держал злоумышленник.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее больше года преследует неизвестный. Впервые спортсменка столкнулась с ним в начале 2025 года. Незнакомец подошел к машине знаменитости после ее выступления и спросил, можно ли пригласить ее на кофе. После отказа он ушел, однако на следующий день повторил попытку.

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