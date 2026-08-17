Струйный или лазерный? Как выбрать МФУ для домашнего пользования и учебы

5-tv.ru: МФУ нужно выбирать в зависимости от целей и частоты печати

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Такое устройство позволяет печатать документы, делать копии и сканировать материалы, поэтому оно так удобно для школьников и их родителей.

Покупка МФУ для дома может избавить семью от необходимости отдельно приобретать принтер и сканер. Такое устройство позволяет печатать документы, делать копии и сканировать материалы, поэтому особенно удобно, если техникой пользуются сразу несколько человек.

Для учебы требования к МФУ несколько отличаются от офисных. Школьнику или студенту может понадобиться распечатать реферат, доклад, рабочие листы или цветную схему, а родителям — отсканировать документы или сделать копию. Поэтому выбирать технику только по цене самого устройства не стоит. Во всех нюансах разобрались в материале 5-tv.ru.

Чем МФУ отличается от обычного принтера?

Принтер предназначен прежде всего для печати, тогда как МФУ объединяет несколько функций. Как правило, устройство позволяет печатать документы, сканировать их и делать копии.

Для дома это может оказаться практичнее отдельного принтера. Например, школьнику понадобится распечатать материал, а родителям — сделать копию документа. При наличии МФУ обе задачи решаются одним устройством.

Что лучше для дома: струйное или лазерное МФУ?

Выбор между двумя технологиями зависит прежде всего от содержания и объема печати. Лазерные модели используют тонер и особенно хорошо подходят для большого количества текстовых документов. Струйные устройства наносят на бумагу жидкие чернила и чаще выбираются для цветной печати, изображений и фотографий.

Если дома в основном печатают рефераты, договоры, заявления и другие черно-белые документы, стоит рассмотреть монохромное лазерное МФУ. Оно не требует постоянной печати для поддержания качества работы, что удобно при нерегулярном домашнем использовании.

Если в школе часто нужны цветные схемы, рисунки, презентации и учебные проекты, более универсальным вариантом может стать струйное МФУ. Особенно интересны модели с СНПЧ — системой непрерывной подачи чернил. Она позволяет использовать большие емкости с чернилами и при регулярной печати может снизить расходы.

Какое МФУ выбрать для школьника?

Если основные задачи ребенка — рефераты, доклады и обычные задания, цветная печать нужна далеко не всегда. В таком случае достаточно качественного черно-белого МФУ.

Другая ситуация — когда ребенок регулярно выполняет проекты с графикой, картами, иллюстрациями или цветными презентациями. Тогда лучше выбирать цветную модель.

При этом не стоит ориентироваться только на заявленное разрешение печати. Для учебных документов гораздо важнее четкий текст, нормальная скорость работы, надежность и стоимость расходных материалов. Для изображений уже имеет значение качество цветопередачи и возможности конкретной струйной модели.

Почему стоимость картриджей важнее цены самого МФУ?

Дешевое МФУ не всегда оказывается экономичным. Основные расходы могут возникнуть уже после покупки, когда потребуется менять картриджи или покупать чернила. Перед приобретением стоит узнать:

сколько страниц печатает один комплект расходников;

сколько стоит оригинальный картридж или комплект чернил;

есть ли официально доступные расходные материалы;

предусмотрена ли СНПЧ;

сколько стоит комплект расходников для цветной печати;

есть ли у производителя отдельные картриджи для каждого цвета.

Считать полезно не только цену устройства, но и примерную стоимость одной страницы. Такой подход позволяет сравнивать модели между собой более объективно. Актуальные рекомендации по выбору домашнего МФУ также советуют учитывать ресурс расходников и их цену до покупки.

Нужна ли автоматическая двусторонняя печать?

Для учебы функция автоматической двусторонней печати может оказаться очень полезной. МФУ самостоятельно печатает обе стороны листа, поэтому ребенку не приходится вручную переворачивать каждую страницу.

Это особенно удобно при подготовке рефератов, больших учебных материалов и документов на несколько десятков страниц. Кроме того, двусторонняя печать позволяет экономить бумагу.

Зачем МФУ нужен Wi-Fi?

Wi-Fi делает домашнее устройство заметно удобнее. МФУ можно разместить рядом с рабочим местом, но при этом печатать на него с ноутбука, смартфона или другого подключенного устройства без постоянного использования USB-кабеля.

Для семьи это особенно удобно, когда одним МФУ пользуются несколько человек. Например, ребенок отправляет на печать школьный проект со своего ноутбука, а взрослый — документ со смартфона.

В современных домашних моделях также встречаются Wi-Fi Direct и другие варианты беспроводного подключения. Перед покупкой стоит проверить, поддерживает ли конкретное МФУ операционные системы и мобильные устройства, которыми пользуется семья.

Какой сканер нужен для дома и учебы?

Для большинства домашних задач достаточно обычного планшетного сканера. Документ или фотографию помещают на стекло, после чего устройство создает цифровую копию.

Для семьи особенно полезно обратить внимание на максимальный формат сканирования — стандартный А4 обычно закрывает основные учебные и бытовые задачи.

Если приходится регулярно сканировать много страниц подряд, пригодится автоматический податчик документов. Но для школьника, которому нужно периодически оцифровать один рисунок или несколько страниц учебника, такая функция не обязательна.

Какая скорость печати нужна дома?

Высокая скорость важна прежде всего при больших объемах. Если МФУ используют для нескольких страниц домашнего задания, разница между условными 15 и 25 страницами в минуту вряд ли станет решающим фактором.

Для семьи гораздо важнее стабильность работы и время подготовки первой страницы. Если устройство регулярно используется для больших документов, тогда скорость уже имеет большее значение.

Не стоит переплачивать за характеристики, которыми никто не будет пользоваться. Домашнее МФУ должно соответствовать реальной нагрузке, а не предполагаемому офисному объему.

Какой объем печати учитывать при выборе?

Сначала стоит примерно оценить, сколько страниц семья печатает в месяц. Можно взять обычный месяц и сложить школьные задания, рабочие документы, копии и другие материалы.

Если объем небольшой, подойдет компактное домашнее устройство. Если печатать приходится постоянно и большими пачками, стоит искать модель с более высоким рекомендуемым месячным объемом и большим ресурсом расходников.

Важен и характер нагрузки. Десять страниц в день и несколько сотен страниц за один вечер — разные сценарии, поэтому смотреть только на среднее число листов недостаточно.

Как выбрать размер и место для МФУ?

Перед покупкой нужно измерить пространство, где будет стоять техника. МФУ должно помещаться не только по ширине, но и по глубине. При печати и сканировании могут выдвигаться лотки, открываться крышка или меняться положение отдельных элементов.

Для детской комнаты желательно не занимать техникой основную рабочую поверхность школьника. Если МФУ стоит непосредственно на письменном столе, оно не должно мешать ребенку работать с тетрадями и учебниками.

Также следует учитывать вентиляцию и рекомендации производителя по размещению устройства. Не стоит ставить технику вплотную к источникам тепла или закрывать вентиляционные отверстия.

Что проверить перед покупкой МФУ?

Перед оплатой стоит пройтись по нескольким основным пунктам:

определить примерный объем печати в месяц;

решить, нужна ли цветная печать;

сравнить лазерную и струйную технологию;

узнать стоимость и ресурс расходников;

проверить наличие Wi-Fi;

решить, нужна ли автоматическая двусторонняя печать;

оценить возможности сканера;

измерить место для установки;

проверить совместимость с компьютерами и смартфонами семьи.

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