Последняя частная собственность? Можно ли передать место на кладбище по наследству

Юрист Курбаков: место на кладбище нельзя передать по наследству

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Предоставление участка регулируется нормами похоронного дела.

Передать по наследству место на общественном кладбище не получится, российское законодательство этого не позволяет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил юрист Иван Курбаков.

«Участок на общественном кладбище, как правило, не принадлежит гражданину на праве собственности, поэтому его нельзя передать по наследству», —пояснил эксперт.

Предоставление конкретного места регулируется исключительно нормами похоронного дела. Это отличает его от рядового недвижимого имущества. Исключений нет даже для родовых захоронений. Подчеркивается, что правовой статус земли остается неизменным. В частную собственность она не переходит.

Все земли под кладбищами находятся в ведении государства или муниципалитетов, напомнили в Федеральной нотариальной палате. Человек может лишь получить статус «ответственного за захоронение». Он дает право ухаживать за могилой и организовывать похороны родственников, но не распоряжаться участком как своим имуществом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России наследники умершего освобождаются от обязанности производить ежемесячные алиментные выплаты в пользу третьих лиц после смерти родственника. Однако вся задолженность, накопившаяся при жизни плательщика, переходит к правопреемникам вместе с получаемым ими имуществом.

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