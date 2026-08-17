Юрист назвал способ вернуть деньги за заказ, который не доставил курьер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В некоторых ситуациях покупатель вправе требовать полного возврата средств.

Юрист, президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников рассказал, что делать, если курьер уехал с заказом, так и не связавшись с получателем. Об этом сообщает Газета.ру.

«Согласно пункту 20 постановления правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2463, продавец обязан при первой неудачной попытке согласовать новый срок доставки. Покупатель вправе требовать компенсацию или переноса доставки на другое время», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что популярные сервисы часто прописывают в пользовательских соглашениях отсутствие компенсации, если покупатель не принял товар, например, не ответил на звонок курьера.

Если же виноват сам сервис, деньги обязаны вернуть, а в качестве извинений многие компании еще и предлагают скидку на следующий заказ.

Таким образом, даже когда курьер просто не дозвонился или вы не услышали звонка, вы не обязаны мириться с потерей денег. Достаточно сослаться на правительственное постановление и потребовать либо назначить новую дату доставки, либо вернуть уплаченную сумму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту.

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