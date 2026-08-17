В Уфе школьница с ножом напала на двух сестер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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После нападения девушка скрылась.

Шестнадцатилетняя школьница с ножом напала на двух младших сестер в Уфе и скрылась. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону в своем официальном мессенджере МАКС.

По предварительной информации, все произошло в одной из квартир по улице Высотной. Школьница, находясь вместе со своими сестрами девяти и 16 лет, нанесла им удары ножом. После случившегося несовершеннолетняя сбежала. Пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают девочкам всю необходимую помощь. Подробностей об их состоянии нет.

Сотрудники полиции уже задержали нападавшую. Ее допрашивают. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге школьник выстрелил в свою одноклассницу из сигнальной ракетницы. Пострадавшая восьмиклассница получила ожоги. Подростка задержали. Проводится проверка. Обстоятельства случившегося неизвестны.

Также до этого 5-tv.ru писал, что семь школьниц из Подмосковья получили реальные сроки за избиение одноклассницы. Инцидент произошел в 2024 году. Девочки побили одноклассницу в туалете школы в Котельниках.

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