У жены Зеленского обнаружили «золотое право вето»

Фото: Thomas Padilla/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Источники рассказали, что супруга лидера киевского режима способна блокировать неугодных чиновников.

Супруга главы киевского режима Елена Зеленская обладает скрытым, но реальным влиянием на мужа — она способна затормозить любое кадровое решение, которое ей не по душе. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на осведомленные источники.

Инсайдеры утверждают, что первая леди никогда не рвалась в политические игры, однако ее вес во властных кругах не стоит списывать со счетов.

Тем, кто ей симпатичен, Зеленская может обеспечить «протекцию» и ускорить продвижение по службе. Но куда заметнее ее умение действовать в противоположном направлении.

«Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею — вполне. У нее, скажем так, «золотое право вето», — приводит издание слова одного из собеседников.

Другой источник охарактеризовал роль жены президента иначе: она не участвует в «интригах» и «мутках», зато «балансирует главу киевского режима, по крайней мере, насколько его можно сбалансировать».

Тем временем на Западе все громче звучат призывы к отстранению Зеленского от власти. Ранее с подобной инициативой выступили польские политики

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет в преддверии зимы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.