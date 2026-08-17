Мать двоих детей умерла из-за оставшихся в теле частей кардиостимулятора

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Состояние пациентки ухудшалось, но никому не было дела.

В Британии 37-летняя мать двоих детей умерла после экстренной операции по удалению неисправных электродов кардиостимулятора. Об этом сообщило Mirror.

Кардиостимулятор женщине установили в 2016 году после неудачных попыток лечения нарушения сердечного ритма. В 2019 году врачи выяснили, что его электроды выходят из строя и в дальнейшем потребуют замены в специализированном центре.

Однако через два года при замене разряжавшегося аккумулятора неисправные электроды оставили внутри организма, не проконсультировавшись со специалистами.

В последующие годы состояние пациентки ухудшалось. В декабре 2024 года обследование выявило периодические сбои в работе устройства, но врач ознакомился с результатами только спустя три месяца.

В апреле 2025 года специалисты пришли к выводу, что женщину необходимо направить в специализированный центр для удаления и замены электродов. Но направление так и не было оформлено.

После обморока экстренно доставили в больницу. Лечащий врач заявил, что удаление электродов «нужно было провести на пять лет раньше».

Во время сложной операции кончик одного из электродов отсоединился и повредил верхнюю полую вену. Женщина потеряла большое количество крови, у нее произошла остановка сердца, и спасти ее не удалось.

Старший коронер Элисон Хьюитт отметила, что непосредственной причиной смерти стало известное осложнение необходимой операции и нельзя с уверенностью утверждать, что трагедии удалось бы избежать при более раннем удалении электродов.

При этом она указала на задержки с консультацией и направлением в специализированный центр и предупредила о «значительном риске будущих смертей», если выявленные проблемы не будут устранены.

Муж умершей заявил, что надеется на выводы из произошедшего, чтобы другим семьям не пришлось пережить подобное горе. У супругов есть две дочери.

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