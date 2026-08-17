Дефицит и паника: ВСУ перестали публиковать сводки по сбитым ракетам
Die Welt: ВСУ скрывают статистику сбитых ракет из-за паники среди украинцев
Фото: Reuters/Stringer
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В эфире немецкого телеканала прозвучало признание, что данные выглядят катастрофично.
Вооруженные силы Украины приняли решение засекретить данные о количестве перехваченных российских ракет. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Ибрагим Набар.
«ВВС Украины объявили, что больше не будут публиковать статистику сбитых и несбитых ракет», — сказал Набар, подчеркнув, что причиной этого шага стала крайне негативная динамика, которая провоцирует рост тревожности в обществе.
Он отметил, что украинцы устали от неизвестности, поэтому действия властей вызывают обеспокоенность, а обнародование реальных цифр лишь подрывает моральный дух населения.
Начальник пресс-службы воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 12 августа подтвердил, что такое ограничение введено на фоне критического дефицита боеприпасов для систем ПВО. в отличие от украинской стороны, российские войска ведут огонь точечно, поражая только военные объекты на всей территории страны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как двое мужчин отбились от патруля ТЦК в Киеве.
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