Дефицит и паника: ВСУ перестали публиковать сводки по сбитым ракетам

Фото: Reuters/Stringer

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В эфире немецкого телеканала прозвучало признание, что данные выглядят катастрофично.

Вооруженные силы Украины приняли решение засекретить данные о количестве перехваченных российских ракет. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Ибрагим Набар.

«ВВС Украины объявили, что больше не будут публиковать статистику сбитых и несбитых ракет», — сказал Набар, подчеркнув, что причиной этого шага стала крайне негативная динамика, которая провоцирует рост тревожности в обществе.

Он отметил, что украинцы устали от неизвестности, поэтому действия властей вызывают обеспокоенность, а обнародование реальных цифр лишь подрывает моральный дух населения.

Начальник пресс-службы воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 12 августа подтвердил, что такое ограничение введено на фоне критического дефицита боеприпасов для систем ПВО. в отличие от украинской стороны, российские войска ведут огонь точечно, поражая только военные объекты на всей территории страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как двое мужчин отбились от патруля ТЦК в Киеве.

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