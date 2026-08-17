Strategic Culture: у Токио нет прав отчитывать Путина за визит на Курилы

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Реакция Токио названа лицемерием.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити не вправе высказывать недовольство из-за поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом сообщил портал Strategic Culture.

«У премьер-министра Японии Санаэ Такаити хватает наглости читать России лекции о „задевании японских чувств“. В то время как Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», — указано в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что японская сторона при поддержке Запада сознательно искажает исторические и географические факты о принадлежности Курильских островов. Реакцию Токио на приезд российского лидера портал называет не иначе как «лицемерием» и «истерической амнезией».

Ранее президент РФ впервые лично посетил Курилы. После этого японский МИД вызвал российского посла, а Такаити заявила протест. В ответ посол РФ Николай Ноздрев разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги, что южные Курилы — неотъемлемая часть России.

Посол США в Японии Джордж Гласс заявил, что Вашингтон подтвердил поддержку Токио в курильском вопросе и выступил против любых действий, которые, по его мнению, подрывают мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол России разъяснил МИД Японии позицию по Курильским островам.

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