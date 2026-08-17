Удар по самооценке на всю жизнь: признаки, что вас воспитывал нарцисс

Фото: 5-tv.ru

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Психолог подготовила перечень вопросов, помогающих осознать токсичное влияние родителей.

Родительский нарциссизм оставляет глубокие психологические следы, которые влияют на самооценку и поведение человека во взрослом возрасте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Американский психолог доктор Кармен Харра перечислили признаки, указывающие на разрушительные черты личности у матери или отца.

Специалист подчеркивает, что нарциссы в семье часто чередуют моменты нежности с периодами глубокой сосредоточенности на себе, игнорируя эмоциональные нужды своих детей. По словам эксперта, такие паттерны поведения формируют у ребенка убеждение, что любовь нужно заслуживать достижениями, а собственные чувства лучше скрывать, чтобы не стать обузой для близких.

В своей практике доктор Харра выделяет ключевые признаки токсичного воспитания, среди которых обесценивание эмоций, акцент на внешней идеальности семьи и использование чувства долга как инструмента манипуляции.

«Слово „нарцисс“ часто вызывает в воображении образы людей, которые кажутся эгоистичными, безрассудными или поглощенными собственной важностью: коррумпированного политика, безжалостно амбициозного руководителя или, возможно, бывшего партнера, чье поведение оставило эмоциональные шрамы. Гораздо реже мы ассоциируем это слово с кем-то, кто нас вырастил», — отметила психолог.

Она добавила, что дети в таких семьях часто становятся «угодниками», постоянно ищущими одобрения, или учатся подавлять свою аутентичность, чтобы избежать холодности или гнева со стороны родителей.

Важным аспектом исследования доктора Харры является разграничение между нарциссическими наклонностями и клиническим расстройством личности, которое встречается лишь у 1–5% населения.

Тем не менее даже отдельные черты могут нанести вред, если родители заставляли ребенка чувствовать себя неполноценным без выдающихся успехов или постоянно напоминали о своих жертвах ради него.

Психолог советует обратить внимание на то, был ли родитель «эмоциональным якорем» в трудные минуты. Если вместо поддержки ребенок получал критику за излишнюю чувствительность, во взрослом возрасте он может столкнуться с трудностями в установлении здоровых границ и понимании собственной ценности.

Самым явным признаком деструктивной атмосферы Харра называет привычку постоянно «редактировать» себя и свои слова, подстраиваясь под чужие настроения.

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