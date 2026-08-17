Эффективное средство против болезней: раскрыта неочевидная польза помидоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ежедневное употребление красных овощей помогает значительно снизить уровень жира.

Регулярное включение в рацион помидоров способно защитить человека от развития опасного ожирения печени. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Национального института гастроэнтерологии Италии.

В эксперименте приняли участие 79 взрослых пациентов, страдающих жировой болезнью печени, не связанной с употреблением алкоголя.

Специалисты разделили добровольцев на две группы: первая в течение шести недель ежедневно съедала 200 граммов сырых томатов и добавляла в блюда 50 граммов томатного соуса, а вторая придерживалась диеты без этого продукта.

Контрольное сканирование показало, что у любителей помидоров уровень жира в печени сократился на 11%, в то время как у участников из второй группы этот показатель составил всего 6%.

Авторы научной работы отмечают, что подобный эффект может быть обусловлен высоким содержанием в томатах ликопина и других питательных веществ с выраженными противовоспалительными свойствами.

При этом ученые подчеркнули, что диета не оказала существенного влияния на жесткость органа, уровень сахара в крови или общий вес пациентов.

Тем не менее, для жителей Великобритании, где от неалкогольной жировой болезни печени страдает каждый третий взрослый, такие выводы крайне важны. Заболевание часто протекает бессимптомно, но в тяжелых стадиях ведет к фиброзу, рубцеванию тканей и даже печеночной недостаточности.

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