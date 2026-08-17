Опасность в косметичке: как духи и пластик портят здоровье беременных женщин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследователи обнаружили связь между использованием парфюмерии и упаковки с риском развития гипертонии у будущих мам.

Химические вещества, часто встречающиеся в составе духов, средств личной гигиены и пластиковой посуды, могут провоцировать опасное повышение артериального давления у женщин в период ожидания ребенка. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Наиболее серьезные показатели давления фиксировались у пациенток с самой высокой концентрацией фталатов в организме.

«Наше исследование показывает, что повышенное содержание химикатов, связанных с продуктами для ухода, может способствовать росту давления во время беременности», — отметила доктор Кимберли Парра.

Она добавила, что минимизация контактов с ароматизированными средствами может стать эффективным способом защиты здоровья матери и плода.

Специалисты из США в течение длительного времени наблюдали за состоянием 338 участниц, делая замеры на 11, 19 и 26 неделях беременности.

В итоге у 13% женщин развились расстройства, связанные с гипертонией. Самым опасным компонентом оказался моноэтилфталат — он легко попадает в тело через кожные покровы или при вдыхании частиц пыли с остатками отдушек.

Эксперты подчеркивают, что фталаты используются для придания мягкости пластику, но их влияние на репродуктивную систему крайне негативно.

Ранее эти вещества уже связывали с бесплодием и снижением качества мужского семени. В Великобритании многие токсичные компоненты запрещены в составе декоративной косметики, однако производители могут скрывать их наличие за общим термином «ароматизатор» в перечне ингредиентов. Гипертония у беременных повышает вероятность преждевременных родов и рождения детей с недостаточным весом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.