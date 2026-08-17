«Знает мои хотелки»: Петросян потратил 5 миллионов рублей на отдых с молодой женой

KP.RU: Комик Петросян потратил 5 миллионов рублей на отдых с молодой женой

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Пара арендовала виллу с двумя бассейнами и сауной в отеле Bayou Villas.

Комик Евгений Петросян заплатил около пяти миллионов рублей за двухнедельный отпуск с женой Татьяной Брухуновой и двумя детьми. Об этом сообщает KP.RU, подсчитав расходы звездной семьи.

Юморист и его 37-летняя супруга уже вторую неделю отдыхают в элитном отеле Bayou Villas, расположенном в курортном районе Кунду, в 20 километрах от Антальи, Турция. На территории отеля всего 24 виллы, что гарантирует тишину и приватность.

Семья арендовала двухэтажную виллу с двумя спальнями общей площадью 502 квадратных метра. К дому прилагается частный сад и два подогреваемых бассейна — один с пресной, другой с соленой водой. Также на вилле есть сауна, джакузи, бильярд, тренажерный зал, массажная комната и просторная гардеробная.

Стоимость аренды такой виллы в августе составляет 2333 евро за ночь (около 233 тысяч рублей. — Прим. ред.). За стандартный турпакет в 15 дней Петросян выложил три миллиона 494 тысячи рублей. Перелет бизнес-классом «Аэрофлота» на четверых обошелся еще в один миллион 311 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма отпуска составила четыре миллиона 805 тысяч рублей. Если же супруги предпочли виллу с тремя спальнями, например, чтобы спать раздельно, то цена возрастает до пяти миллионов 672 тысяч рублей.

Татьяна Брухунова активно делится кадрами с курорта. Она показывает детей на пляже, интерьеры виллы, десерты из ресторанов «ультра олл инклюзив».

«Волшебник знает все мои хотелки», — кокетливо пишет она о щедрости мужа.

В гостиной Евгений Ваганович каждый вечер устраивает «игрища» с детьми, как признается Татьяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что комик Евгений Петросян показал повзрослевшую дочь.

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