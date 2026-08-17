Не стоит пренебрегать: как правильно развеивать прах после кремации

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В российском законодательстве нет правовой основы для этой процедуры.

В российском законодательстве судьба праха законом не регулируется, однако существуют правила, которые нужно соблюдать. Об этом в беседе с aif.ru сообщил специалист в области похоронного дела Петр Федоров.

Собеседник издания напомнил, что в федеральном законе «О погребении и похоронном деле» прописаны три вида погребения. Первое — предать земле, второе — огню, третье — воде. Как пояснил ритуальщик, судьба урны государство регулирует. Согласно закону, она должна быть захоронена в землю или помещена в колумбарную стену.

Однако с прахом дело обстоит иначе: его судьба в законе РФ не прописана. То есть родственники умершего могут распорядиться им как хотят. При этом не стоит пренебрегать рядом правил. Петр Федоров добавил, что нельзя развеивать прах в общественных местах. К ним относят, например, парки, скверы и пляжи. Если прах хотят развеять на частной земле, то перед прощанием стоит получить разрешение у владельца данной территории.

Ранее директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха рассказал о том, можно ли кремировать православных. По его словам, ежедневно в траурных залах комплекса организуется около семи-восьми прощальных церемоний. В них участвуют представители разных религий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.