Мирно спала в кровати: леопард напал на пенсионерку прямо в ее доме
The Times of Indiа: леопард напал на спящую пенсионерку прямо в ее доме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Опасного зверя уже ищут и поставят на него ловушки.
В Индии 60-летняя женщина подверглась нападению леопарда в собственном доме. Об этом сообщила The Times of India.
Инцидент произошел около двух часов ночи в деревне Раджапур Гирант. Пострадавшая мирно спала, когда дикое животное внезапно ворвалось внутрь и набросилось на нее.
Крики женщины разбудили соседей, которые незамедлительно поспешили на помощь. Увидев приближающуюся толпу людей, леопард покинул место происшествия и скрылся.
Сельчане помогли доставить раненую в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.
Региональный лесной офицер Апурв Диксит подтвердил факт нападения и сообщил, что ведомство уже начало операцию по поиску и поимке опасного зверя. По его словам, в районе проводятся прочесывания местности, а в местах вероятного появления хищника будут установлены специальные клетки-ловушки.
Жители деревни выражают серьезную обеспокоенность, так как их дома находятся всего в 800 метрах от лесного массива, и встречи с дикими животными в этой местности происходят регулярно.
Местное население требует от властей усиления наблюдения и принятия долгосрочных мер безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных кровавых инцидентов в будущем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.