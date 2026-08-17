«Война с самим собой»: Влад Топалов решил омолодиться ледяной купелью

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram/Vlad Topalov / vladtopalovofficial; 5-tv.ru

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Певец признался, что второе погружение стало для него серьезным испытанием.

Певец Влад Топалов прошел курс криотерапии и столкнулся с неожиданно мощным сопротивлением собственного организма. Об этом артист рассказал в личном блоге.

Если первая попытка погрузиться в ледяную воду далась певцу тяжело, то перед второй он испытал настоящий внутренний бунт.

«Мозг уже точно понимает, что его ждет и категорически отказывается! Уже накануне вечером начал искать отговорки», — поделился Топалов.

Артист признался, что был поражен тем, насколько сильно психологический настрой влияет на физическое состояние. В решающий момент он не смог заставить себя даже приблизиться к купели.

«Мое тело просто отказывалось вообще двигаться. Я хотел залезть, но тело не слушалось. В мозге просто война с самим собой!» — эмоционально описал свои ощущения музыкант.

Топалов отметил, что раньше неоднократно слышал о подобной реакции на холод, однако лично столкнулся с ней впервые. Теперь процедура стала для него не только испытанием организма, но и серьезной проверкой силы воли.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Влад Топалов рассказал о совместной жизни с телеведущей Региной Тодоренко.

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