Фото Макрона взорвало Францию: оппозиция жестко прошлась по президенту Франции

Фото: www.globallookpress.com/L.Urman

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Глава Пятой республики отдыхает, пока его страна переживает трудные времена.

Фото из отпуска президента Франции Эммануэля Макрона спровоцировало волну критики. О том, почему главу Пятой республики осудили, рассказал изданию aif.ru международный политолог Руслан Панкратов.

На обложку французского журнала попало фото, на котором Макрон беспечно катается на гидроцикле. Это возмутило как жителей страны, так и оппозицию президента. Например, секретарь партии «Европа — Экология — Зеленые» Марин Тонделье заявил, что данный снимок главы государства — это «рекламная фотосессия» на фоне сложных времен.

А именно лесных пожаров, которые выжили около 116 тысяч гектаров земли, унесли жизни спастелей и заставили эвакуировать приблизительно 200 тысяч человек. К тому же в стране зафиксирован аграрный кризис, и не первую неделю стоит аномальная жара, из-за которой пришлось отключить АЭС.

Политолог отметил, что сам отпуск и снимок с гидроциклом — мелочь, но она обнажает все, что скрытно копилось за протокольной картинкой. Поэтому эта история и стала спусковым крючком.

«Для человека, который на протяжении девяти лет умел выстраивать образ энергичного технократа, стоящего выше уличной политики, снимок в спасательном жилете на фоне горящей Жиронды и обескровленных бюджетом коммун — это не имиджевый провал, а симптом усталости всей системы президентской власти при нем», — пояснил Панкратов.

Эксперт добавил, что все это может обойтись Макрону дорого. Рейтинг президента и так находится на историческом минимуме, а случившее становится лишним поводом для недоверия. Опросы показывают желание граждан либо отправить главу государства в отставку, либо распустить парламент. К тому же во Франции второй год подряд «меняет премьеров быстрее, чем успевает провести бюджет», подчеркнул политолог.

«Потеря контроля над собственной повесткой в летние месяцы означает, что осенний политический сезон он начнет не с позиции инициативы, а с позиции оправдывающегося», — заметил Панкратов.

Кроме того, сама ситуация с появлением в СМИ фотографий из отпуска президента говорит о том, что не все, даже в его окружении находятся под контролем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российской Госдуме высмеяли попытки Парижа найти «очаг» европейских пожаров в России. Это не более чем попытки отыскать крайнего и объяснить французам сложившуюся ситуацию.

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