Голливудская актриса Хайден Панеттьери умерла в 36 лет

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Причины смерти пока не приводятся.

Голливудская актриса Хайден Панеттьери умерла на 37-м году жизни. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«С большой скорбью сообщаем об уходе из жизни нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой, приносившей неизмеримую любовь и удовольствие всем, кто ее знал, и миллионам тех, кто смотрел на нее на экранах», — приводит телеканал заявление представителя актрисы.

Что стало причиной смерти, они не уточнили. Добавили лишь то, что близкие Панеттьери хотели бы пережить утрату в уединении, без внимания прессы.

Сердце актрисы остановилось в 36 лет. Она известна по ролям в сериалах «Герои» и «Нэшвилл», а также по фильмам «Крик 4», «Крик 6» и «Принцесса льда». У Панеттьери осталась дочь Кайя-Евдокия Кличко, которую она родила от чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко в 2014 году. С 2018-го опека над девочкой полноправно перешла к отцу ребенка, так как у матери появились депрессия, алкогольная и наркотическая зависимости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла балерина и актриса, звезда картины «31 июня» Наталья Трубникова. Тело было найдено в ее московской квартире в Тверском районе. Ее сердце остановилось на 72-м году жизни.

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