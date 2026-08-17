«Величайшее искусство»: Мэттью Макконахи не хочет, чтобы дети стали его копией

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер назвал отцовство одной из главных составляющих своей жизни.

Американский актер Мэттью Макконахи признался, что не стремится воспитать троих детей точной копией себя. При этом он хочет передать им собственные ценности и жизненный опыт. В новом интервью People актер рассказал о 18-летнем сыне Леви, 16-летней дочери Вайде и 13-летнем сыне Ливингстоне, которых он воспитывает вместе с женой Камилой Алвес Макконахи.

«Каждый родитель хочет для своих детей чего-то определенного. Вы хотите передать им какие-то ценности и то, что вы создали в своей жизни», — сказал Макконахи.

По словам артиста, родители не должны стремиться к тому, чтобы дети были полностью похожи на них. При этом важно сохранить то, что родители считают значимым.

«Вы не хотите, чтобы они были в точности такими же, как вы, но вы хотите, чтобы они переняли что-то и сохранили это после вашего ухода. Так вы становитесь бессмертными», — добавил актер.

Макконахи также назвал отцовство одной из главных составляющих своей жизни. Ранее он говорил, что стать отцом всегда было его главной мечтой, а родительство называл «величайшим искусством».

Старший сын актера Леви пробует себя в кино. Макконахи поддерживает его и советует спокойно относиться к отказам. При этом актер подчеркнул, что вместе с супругой не настаивает на продолжении детьми семейного дела.

«Мы с Камилой сделаем все, что в наших силах, чтобы открыть двери, а дальше пусть наши дети сами решают, что с этим делать», — отметил Макконахи.

В августе семья из пяти человек вместе появилась на специальном показе нового фильма актера «Соперники Амзии Кинг» в Остине, штат Техас. По словам Макконахи, отцовство также повлияло на его профессиональную деятельность.

«Я знаю, что дети сделали меня лучшим творцом», — отметил актер.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.