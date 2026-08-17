Будет ли буря? Прогноз геомагнитной активности на 17 августа

Волнения геомагнитного поля Земли 17 августа будут близки к буре

Фото: 5-tv.ru

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Космическая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Состояние, близкое к магнитной буре, ожидается 17 августа. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозам экспертов, геомагнитная обстановка на нашей планете остается неспокойной. Возмущение будет приблизительно равно четырем баллам из девяти возможных. А это уже оранжевый уровень, то есть близкий к магнитной буре, способный в нее перерасти.

Подобная космическая погода может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Поэтому им особенно внимательно нужно следить в этот день за своим состоянием.

Индекс Ap — среднесуточный индекс геомагнитной активности — равен 12, что говорит об умеренных колебаниях атмосферы Земли.

Поток солнечного радиоизлучения F10.7 составит 92 единицы. Этой мерой измеряют интенсивность радиоволн нашего светила на длине волны 10,7 сантиметра. 17 августа этот показатель остановится на уровне умеренной активности.

Повышенные геомагнитные возмущения сохранятся и 18 августа, а вот в последующие дни, до конца месяца, прогнозы специалистов обещают более спокойную обстановку в атмосфере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 5 июля Солнце обновило двухлетний рекорд суточных вспышек. Крупнейшие группы пятен, включая вторую по величине за десятилетие, сместились на запад звезды.

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