«Негативно относится»: принц Гарри разочаровался в Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/Josh Stanyer

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Теперь герцог Сассекский не понимает, что делать дальше.

Принц Гарри оказался расстроен негативной реакцией Меган Маркл на недавнюю встречу с королем Великобритании Карлом III и королевой Камиллой. Об этом сообщил источник National Examiner.

Гарри и Меган 10 июля вместе с детьми Арчи и Лилибет встретились с Карлом III и Камиллой в Хайгроуве. Это стало первой за несколько лет встречей пары с королем и королевой.

По данным издания, Меган рассчитывала, что встреча поможет восстановить отношения с королевской семьей. Однако она осталась недовольна тем, как прошел визит. Источник утверждает, что герцогиня Сассекская почувствовала себя оскорбленной и сочла, что с ней обошлись плохо.

Гарри, напротив, старается видеть в произошедшем положительные стороны. По словам источника, принц рад тому, что ему удалось провести время вместе с супругой, детьми и отцом. Он также хочет продолжать восстанавливать отношения с Карлом III.

«Гарри не понимает, как они смогут двигаться дальше, если она так негативно относится ко всему происходящему», — заявил источник.

По данным СМИ, принц хотел бы сохранить диалог с королевской семьей и рассчитывает, что Меган продолжит отправлять родственникам фотографии детей и подарки. Однако сама герцогиня, как утверждается, пока не готова предпринимать дальнейшие шаги после поездки в Великобританию.

Источник также заявил, что разница в отношении супругов к примирению стала для Гарри причиной разочарования. На этом фоне возможные планы принца вернуться к выполнению отдельных обязанностей в рамках монархии могут быть отложены.

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