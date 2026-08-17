Экономист Борисова: есть несколько способов сэкономить на сборах ребенка в школу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В некоторых регионах есть льготы для родителей учащихся.

Снизить расходы на подготовку ребенка к школе можно за счет отложенной покупки части товаров, кешбэка, скидок и приобретения некоторых вещей на вторичном рынке. Об этом Lenta.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По словам эксперта, к 1 сентября можно использовать тактику «пустого пенала»: положить туда только несколько ручек, карандаш, ластик и купить минимум тетрадей.

Основную часть необходимых школьных товаров Борисова рекомендовала приобретать 2–5 сентября, когда, по ее словам, начинаются скидки. В этот период цены в зависимости от категории и бренда могут снизиться на 20–50%.

Дополнительно сэкономить позволит покупка готовых школьных наборов со скидкой, а также использование кешбэка банков и различных сервисов. Его размер может составлять от 5 до 15%. При первом онлайн-заказе также можно воспользоваться промокодом, увеличивающим скидку.

Существенно сократить расходы, по словам Борисовой, можно за счет вторичного рынка. Подержанные пеналы, рюкзаки, учебники и школьная форма могут стоить в два-три раза дешевле новых.

Еще один вариант — совместные закупки, при которых канцелярию, специализированные тетради и учебники приобретают у одного поставщика.

Семьям с низким доходом эксперт посоветовала обратиться в органы соцзащиты и уточнить, предусмотрена ли в их регионе выплата на приобретение школьных товаров. Такой мерой поддержки, по ее словам, можно компенсировать часть расходов на подготовку ребенка к учебному году.

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