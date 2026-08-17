От ручек до формы: сколько стоит собрать ребенка в школу

АКПА: собрать девочку в этом году в школу обойдется в 19 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Наименьшие расходы зафиксированы в трех регионах.

Родителям на подготовку мальчика к школе в этом году придется потратить около 17 тысяч рублей, сборы девочки им обойдутся в среднем 19 тысяч. Такие суммы для РИА Новости привела эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

«В июне 2026 года суммарная стоимость условного „школьного набора“, собранного АКРА на основе данных Росстата, в среднем по России составляла для мальчика — 17 тысяч рублей, а для девочки — 19 тысяч рублей», — сказала специалист.

Основные затраты уйдут на одежду: набор для мальчика в этом году стоит 13 тысяч рублей, а для девочки — 15 тысяч. Цена рюкзака составляет около 2,7 тысячи рублей, а стоят чуть более 900 рублей.

В комплект для школьника Траутман включила куртку, две пары брюк, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Набор для девочки дополнен платьем, двумя блузками и юбкой.

Эксперт отметила, что наименьшие расходы на подготовку ребенка к школе зафиксированы в Калмыкии, где собрать мальчика будет стоить 12,3 тысячи рублей, а девочку — 14,9 тысячи. Регионами с низкими ценами также признаны Астраханская и Белгородская области.

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