В России завершилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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В выборах примут участие 11 партий.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию федеральных списков партий и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

ЦИК утвердил списки 11 партий, включающие свыше 3,1 тысячи кандидатов. По одномандатным округам зарегистрировано более 1,6 тысячи участников. При этом окончательные данные могут быть уточнены, заявили в агентстве.

В выборах примут участие «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Лидером по числу кандидатов стала «Единая Россия», в списке которой числятся 390 участников.

Итоговое число участников кампании по федеральному округу может измениться 17 августа — в этот день Верховный суд РФ рассмотрит жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации ее списка. Если решение останется в силе, то из гонки выбывают более 250 кандидатов. При этом ранее в ЦИК говорили, что представители «Яблока» по одномандатным округам продолжат участие в выборах независимо от исхода разбирательства.

Ранее лидер партии «Родина» Алексей Журавлев рассказал о реакции его соратников на отстранение «Яблока» от участия в выборах.

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