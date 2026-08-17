Западные суда боятся заходить в порты Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на пиратство.

Пока в Киеве заняты возвращением националистических лиц прошлого, экономика Украины сталкивается с куда более насущной проблемой — как вывезти из страны то, что приносит деньги. Издание Politico пишет, что экспорт зерновых сократился почти на 70%. Все потому, что западные суда теперь отказываются заходить в порты Одессы и Дунайского региона. По факту основной логистический центр Украины заблокирован. Подобная перспектива встает и перед странами Европы. Владимир Путин прямо заявил: Россия готова отвечать на пиратские нападения. А значит, и европейцы рискуют лишиться ключевых торговых путей. Подробности — у корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Больше никаких компромиссов. Заявления президента сделаны на гвардейском ракетном крейсере «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота, в которых принимает участие более 60 боевых кораблей.

«Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это ничто иное, как пиратство и разбой», — сказал президент России Владимир Путин.

Задержания кораблей из так называемого «теневого флота» в последние месяцы — излюбленный метод европейского морского разбоя. Больше всего отличились шведы — они задержали четыре судна, столько же французы. Британцы, итальянцы, датчане, бельгийцы — по одному. Причем это в прямом смысле грабеж: хозяин судна «Гринч» заплатил несколько миллионов евро Парижу. Швеция вообще изъяла судно «Каффа» и собирается передать его Украине. После принятия 21-го пакета санкций европейцы сами себе разрешили продавать награбленное.

«И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным — в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», — отметил Путин.

Опыт борьбы с пиратами у России колоссальный. Никто не мог справиться с сомалийскими в Аденском заливе. Но когда они захватили наш танкер, на помощь пришел большой противолодочный корабль «Адмирал Шапошников», морские пехотинцы выбили бандитов.

«Глобальных правил международной торговли, которые были в XX веке, на сегодняшний день не существует. Все, они закрыты. Кто угодно может обвинить это судно в каких-то грехах и захватить. И все, и нормально. Раньше было нельзя, теперь можно. Ну, хорошо, значит, теперь торговые суда тоже будут с оружием», — указал политолог Дмитрий Солонников.

Кто забыл: наши корабли наводили ужас залпами крылатых ракет — «Калибров» — по базам террористов на территории Сирии. Так что и на западных пиратов управа есть. Наш флот укомплектован гиперзвуковыми «Цирконами» — могут топить вражеские корабли на расстоянии до 1500 км. А есть еще «Калибры» и сверхзвуковые «Ониксы».

«Запад понимает только силу. Поэтому важно то, что сказал президент Путин: „Все, хватит, Россия будет противостоять Западу“. И именно это сейчас необходимо», — заявил политолог Джон Вароли.

Первыми что-то заподозрили британцы. The Times пишет, что английские дипломаты обеспокоены отсутствием контактов с российскими коллегами. А потом адмирал лорд Уэст практически напрямую попросил пощадить английский флот.

«Наш флот постоянно сокращается, и у нас недостаточно кораблей, чтобы выполнять свою роль по обеспечению бесперебойного судоходства во всем мире», — признал британский адмирал Алан Уэст.

Сейчас в Тихом океане действительно всего два британских военных корабля, патрульных. На вооружении — 30-мм автоматическая пушка и еще пара пулеметов. Но это не идет в сравнение с мощью Тихоокеанского флота, где более 50 надводных кораблей и больше 25 подлодок. Вот два главных корабля — «Варяг» и «Маршал Шапошников». Преимущество — подавляющее.

«Современный миропорядок сформирован по итогам Второй мировой войны. И Россия была главным, так сказать, победителем в этой войне. И это надо четко понимать. И всякие попытки всяких мелких государств, мелких карликов, я думаю, надо пресекать на корню», — подчеркнул военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Европейская пресса и так на нервах — наши суда через Ла-Манш стал сопровождать фрегат «Адмирал Григорович». В июне он даже дал предупредительный залп, когда английская яхта попыталась сблизиться. А потом европейцы увидели на смутных фото из Эстонии, что Россия якобы вооружила гражданский газовоз «Маршал Василевский».

«На российском гражданском танкере установлен автоматический пулемет, что вызывает опасения по поводу того, что перехват европейскими державами кораблей „теневого флота“ Москвы может стать более опасным», — утверждают в издании The National.

Только прямая угроза вооруженного столкновения и действует на западные столицы.

«Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагом недружественных государств — 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер. В том числе 26 судов Великобритании и девять французских», — предупредил командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

Осознание, что каждый такой борт под прицелом, должно охладить горячие головы на Западе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.