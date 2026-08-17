Лишаются последней опоры: российские удары разрушают военную промышленность Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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ВС РФ поразили крупнейшее предприятие по переработке нефти в Полтавской области.

Накануне полыхал один из объектов в Одессе, который боевики переоборудовали для своих нужд. Это последствия удара по железнодорожной станции, через нее шли поставки техники на фронт.

Взрывы на прошедшей неделе гремели по всей Украине. ВСУ лишились складов по сборке ракет и дронов. Каждый день полыхают энергетические объекты. Уничтожены логистические центры, где хранили оружие и комплектующие. В оккупированной части Запорожской области атакован металлургический комбинат — там изготавливали оборонительные модули и броню для техники. О том, как противник лишается последней опоры, рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Кадры из Одессы: российский беспилотник «Герань» атакует комплекс «Эпицентр», который ВСУ превратили в военный склад. Под нужды украинских военнослужащих приспособили и Усть-Дунайский порт — пожар в районе терминала сняли очевидцы, под ударом оказалась стоянка патрульных катеров ВМС Украины.

Этот речной комплекс должен был заменить морские терминалы, через которые шло оружие и военная техника. С 22 июля после череды российских ударов три главных гавани — Одесса, Черноморск и Южный — парализованы. Новый удар — на дно ушли три сухогруза с вооружением и два танкера с горючим для ВСУ, уничтожены на суше склад и топливные резервуары.

«Через морскую коммуникацию на Украину поступала большая часть военной помощи со стороны Запада. Коммуникации сухопутная и воздушная, они по своей пропускной способности несопоставимо меньше, чем морская коммуникация», — рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Удары нанесены и по военной промышленности в глубине страны. Завод Fire Point выпускал в закрытых цехах ударные беспилотники FP-1, FP-2, баллистические ракеты FP-7 и FP-9, с прошлого года производил «Фламинго». Еще накануне в своих соцсетях компания хвасталась — демонстрировала эти ракеты в действии.

«Эти ракеты летят на сотни километров, и враг их применяет достаточно часто. Более десяти ракет было сбито в течение недели прошедшей. Я думаю, теперь будет гораздо меньше», — отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Незалежной сбивать российские ракеты все сложнее. Завод «Киев-111», принадлежащий «Укрдефенс Кампани», который питал украинскую ПВО, поражен. В цехах производили компоненты для БПЛА, перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». Еще одно крупнейшее в стране предприятие по выплавке стали для вооружения и техники ВСУ, металлургический комбинат «АрселорМиталл», после атаки объявило об остановке производства.

«Металлургия — это в первую очередь бронетранспортеры, танки, ракеты. Помните слова президента — „денацификация и демилитаризация“? Именно демилитаризация Украины — это как раз, в первую очередь, уничтожение металлургической промышленности», — пояснил военный аналитик Вадим Мингалев.

Параллельно с заводами вскрыты производства безэкипажных катеров в 40 километрах от Одессы. Противник применял их для атак на объекты, расположенные на нашем побережье Черного моря. Еще одна цель — Кременчугский НПЗ, крупнейший топливный хаб. Уцелевшие хранилища завод использовал для перевалки бензина и дизеля из-за рубежа.

«Все топливо, фактически которое Украина потребляет, оно идет по железной дороге из Европы, прежде всего из Польши. Поэтому, уничтожив железнодорожную инфраструктуру и систему хранения, как раз Россия может создать критический топливный дефицит на Украине», — подчеркнул эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

И главное, именно такая системная работа наших Вооруженных сил идет сейчас по всей Украине, и каждый удар достигает цели.

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