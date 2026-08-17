«Третья будет»: режиссер «Колобка» раскрыл планы на продолжение картины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Российская кинолента вышла на экраны 6 августа.

Создатели фильма «Последний богатырь. Колобок» намерены снять сиквел. Об этом в беседе с информационной службой «Вести» рассказал режиссер кинокартины Антон Маслов.

«Мы со зрителями общались, и пришло огромное количество людей. И мы договорились, что второй части не будет, будет сразу третья часть: «Колобок — возвращение». Зрители начали спрашивать: «Мы хотим вторую часть». Мы сказали: «Ну, второй не будет, третья будет», — заявил он.

Фильм «Последний богатырь. Колобок» вышел на экраны 6 августа. Лента стала спин-оффом и приквелом известной франшизы «Последний богатырь». Гарик Харламов озвучил главного героя — Колобка, а Дмитрий Журавлев сыграл пекаря Тихона. В съемках также участвовали Гоша Куценко, Мила Ершова, Елена Подкаминская и другие артисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Прохор Шаляпин захотел сыграть Колобка в новой части. Артист назвал персонажа особенной частью русской культуры.

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