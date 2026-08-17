Продолжение следует? Продюсер «Пиратов Карибского моря» обсуждает ребут с Деппом

Продюсер «Пиратов Карибского моря» обсуждает с Деппом съемки в шестой части

Фото: www.globallookpress.com/ PLANET PHOTOS

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Год назад о своем желании сняться в новой части говорил Орландо Блум.

Продюсер одной из самых кассовых франшиз в истории кинематографа «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер обсуждает с американским актером Джонни Деппом продолжение культового проекта. Об этом он рассказал в беседе с изданием Deadline.

«Мы разговариваем с Джонни, мы работаем над сценарием, и, надеюсь, нам удастся это осуществить», — сказал он.

В августе 2025 года Брукхаймер уже говорил о планах снять шестую часть «Пиратов». По его словам, новый фильм будет ребутом. При этом продюсер хочет, чтобы Депп участвовал в съемках картины. Кроме того, о своем желании вернуться в проект год назад заявлял и партнер Джонни по фильму Орландо Блум, который играл Уилла Тернера.

Последняя часть франшизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» вышла на экраны в 2017 году. Лента собрала около 794 миллионов долларов и стала одной из самых кассовых картин года.

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