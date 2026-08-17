«Уже измена»: Катя Лель назвала поступок, который считает предательством
Катя Лель заявила, что взгляд в сторону другого человека является изменой
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Для певицы поцелуй — это сакральная близость, доступная только любимому.
Заслуженная артистка России Катя Лель считает изменой даже простой взгляд в сторону другого человека. Об этом исполнительница рассказала в интервью Popcake.
«Взгляд — это уже измена для меня. Если ты заостряешь свое внимание на другом объекте, а рядом стоит твой любимый, значит, это неправильный выбор. Значит, ты не дорожишь этим человеком», — заявила певица.
Звезда также подчеркнула, что поцелуй для нее — это не просто физический контакт, а глубокая эмоциональная и сакральная близость, которую можно разделить только с любимым человеком.
О действиях, которые приравниваются к измене, ранее рассуждала и заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова. По ее словам, тайная переписка ради флирта и развлечения — куда более серьезное предательство, чем контакт с другим человеком.
При этом певица отметила, что не стоит искать романтический подтекст в дружеских поцелуях с партнерами в творческой среде. Исполнительница считает это обычным делом.
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