«Благополучная» зависимость: как выявить скрытый алкоголизм

Фото: 5-tv.ru

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Проблема начинается с привычки пить по выходным или после тяжелого рабочего дня.

Успешная карьера и благополучие в семье не гарантируют, что человек контролирует потребление алкоголя. Зависимость может скрываться долго и в рамках "идеальной жизни". Об этом в беседе с Life.ru сообщил психиатр-нарколог Антон Рудковский.

Специалист отметил, что проблема берет свое начало со встраивания алкоголя в повседневность - в виде бокала или рюмки после работы, во время деловых встреч, по выходным или в поездках. По его словам, человек при таком графике по-прежнему справляется с обязанностями, из-за чего окружение думает, что у него все хорошо. Однако они не замечают того, как спиртное влияет на его жизнь.

Рудковский подчеркнул, что главный признак зависимости кроется в потере контроля. Если вечер без напитка раздражает, а отдых кажется неполноценным, то это тревожный сигнал. Со временем человеку хочется все больше спиртного, при этом трезвые паузы становятся короче. Это также приводит к провалам в памяти, тревоге по утрам и бессоннице.

«Благополучный человек объясняет все стрессом и убеждает себя, что зависимость несовместима с успехом. Семья тоже поддерживает эту иллюзию: отменяет встречи, прикрывает опоздания, берет на себя последствия конфликтов. Такая компенсация помогает сохранить репутацию, но одновременно откладывает момент, когда проблема будет признана», - заявил он.

Оценивать риски потребления алкоголя по графику Рудковский рекомендует по последствиям. Если спиртное влияет на сон, настроение, отношения и работоспособность, следует обратиться к врачу. Тревожным он назвал сценарий, когда человек пьет больше, чем планировал ранее. Он добавил, что чем дольше проблема скрывается, тем сложнее от нее избавиться.

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