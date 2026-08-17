Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет реактивной системы залпового огня поразил цель с расстояния в сотню километров.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российской группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт ВСУ на добропольском направлении.

Разведчики выявили координаты подземного укрытия, и артиллеристы нанесли удар двумя управляемыми снарядами калибра 300 мм с дистанции около 100 км. Цель была успешно ликвидирована.

РСЗО оснащена автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой. Благодаря этому «Торнадо-С» может поражать объекты на расстоянии до 120 км.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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