Не переплачивать за мощность: как выбрать ноутбук школьнику

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ноутбук для учебы должен справляться с повседневными задачами и оставаться удобным для переноски, поэтому максимальные характеристики здесь не всегда означают лучший выбор.

Помимо учебников и канцелярии, современному школьнику может понадобиться техника для выполнения домашних заданий, поиска информации и занятий онлайн. Ноутбук способен заменить сразу несколько устройств, поэтому перед покупкой важно понять, какие характеристики действительно пригодятся ребенку, а за какие возможности не обязательно переплачивать.

Универсального школьного ноутбука не существует: требования к нему будут зависеть от возраста ученика и задач. При этом есть параметры, которые стоит проверить независимо от школьной программы.

Какой процессор выбрать

Процессор отвечает за общую производительность ноутбука: от него зависит, насколько быстро запускаются программы и насколько стабильно устройство работает при одновременном выполнении нескольких задач.

Разумно выбирать современный процессор минимум с четырьмя ядрами и восьмью потоками. Если ребенок будет одновременно открывать много вкладок, работать с большими презентациями, таблицами, графикой или простым видеомонтажом, лучше рассматривать варианты с шестью ядрами и 12 потоками.

Сколько оперативной памяти нужно

Оперативная память влияет на то, сколько программ и вкладок браузера ноутбук может одновременно держать открытыми без заметного замедления. Для школьных задач базовым ориентиром можно считать 8 ГБ, однако более практичным вариантом на несколько лет станет конфигурация с 16 ГБ.

При покупке стоит узнать, можно ли увеличить объем памяти в будущем. Если ноутбук приобретается на несколько лет, возможность апгрейда может стать заметным преимуществом.

Какой накопитель выбрать

Для школьника важен не только объем хранилища, но и его тип. На накопителе будут находиться операционная система, программы, фотографии, учебные материалы и другие файлы.

Оптимальным вариантом для современного ноутбука будет SSD. Он работает быстрее механического HDD и позволяет быстрее запускать систему и приложения. Роскачество рекомендует для учебного устройства SSD объемом не менее 256 ГБ.

Если ребенок будет хранить много фотографий, видео, проектов или устанавливать объемные программы, лучше рассматривать 512 ГБ и больше. При этом большой накопитель не заменяет резервное копирование: важные школьные файлы лучше дополнительно сохранять в облаке или на внешнем носителе.

Какой экран подойдет школьнику

Экран — одна из характеристик, на которой экономить в ущерб удобству не стоит. Для регулярной учебы важно, чтобы ребенку было комфортно читать текст, работать с таблицами и презентациями.

Для ноутбука школьника разумно рассматривать диагональ примерно 13–15,6 дюйма. Компактная модель будет удобнее для переноски, а более крупный экран даст больше пространства для работы с несколькими окнами. В качестве минимального норматива для ноутбуков, используемых в образовательных организациях, Роспотребнадзор указывает диагональ 39,6 см, то есть около 15,6 дюйма.

Полезна и возможность изменить яркость экрана. Роспотребнадзор рекомендует настраивать яркость и контрастность дисплея под условия работы.

Важен ли вес ноутбука

Если школьнику придется переносить устройство вместе с учебниками и другими вещами, то тяжелый ноутбук может оказаться неудобным. Здесь придется искать компромисс между диагональю, емкостью аккумулятора и массой корпуса.

Для регулярного ношения стоит выбирать максимально легкую модель, которая при этом соответствует задачам ребенка. Слишком компактный экран тоже не всегда удобен для продолжительной работы, поэтому лучше заранее определить, что важнее: мобильность или рабочая площадь.

Полезно также проверить габариты устройства вместе с зарядным блоком. Иногда сам ноутбук кажется легким, но массивный адаптер заметно увеличивает общий вес, который ребенку придется носить в рюкзаке.

Какие разъемы и функции понадобятся

Для школьных задач пригодятся как минимум несколько способов подключения периферии. Перед покупкой стоит проверить наличие USB-портов, USB-C, выхода для внешнего экрана и разъема для наушников, если они нужны ребенку. Количество портов имеет значение, если школьник будет одновременно использовать флешку, мышь, наушники или другие устройства.

Хороший школьный ноутбук — это не обязательно самая мощная или дорогая модель. В первую очередь стоит подобрать сбалансированную конфигурацию с достаточным объемом памяти, быстрым SSD, удобным экраном, подходящим весом и автономностью, а уже затем оценивать дополнительные функции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.