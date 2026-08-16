Много планов: Криштиану Роналду допустил завершение карьеры после текущего сезона

Фото: Reuters/JEROME MIRON

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По словам 41-летнего спортсмена, он хочет оставить после себя огромное наследие.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду допустил, что завершит профессиональную карьеру после окончания текущего сезона. Об этом 41-летний футболист заявил в интервью журналу Vogue.

Он отметил, что уже задумывается о жизни после футбола и хочет завершить карьеру, оставив значительный след в истории спорта. При этом Роналду признался, что пока не определился с конкретными планами.

«Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя огромное наследие. Я уже знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. У меня столько планов, что сложно выделить что-то одно», — сказал спортсмен.

По словам Роналду, после ухода из футбола он хотел бы больше путешествовать и отдыхать, а также играть в падел.

За карьеру португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Лиге наций. Также на его счету рекорды по голам за национальные сборные, в чемпионатах Европы, Лиге чемпионов и клубных чемпионатах мира.

С декабря 2022 года Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». До этого он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес после десяти лет отношений. Футболист и его избранница объявили о свадьбе в социальных сетях, опубликовав фотографию рук с обручальными кольцами. Публикация собрала миллион отметок «нравится» всего за девять минут.

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