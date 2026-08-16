Водителей в России начнут направлять на внеочередное медосвидетельствование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Новые правила начнут действовать весной 2027 года.

С 1 марта 2027 года водителей в России будут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование, если у них обнаружат заболевания, которые могут препятствовать управлению автомобилем. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости.

На прохождение освидетельствования водителю дадут три месяца после получения уведомления. В этот период его право на управление автомобилем сохраняется.

Обнаружить возможные противопоказания могут, например, во время диспансеризации или обычного обращения к врачу. В таком случае водителя направят на профильную медицинскую комиссию.

Если человек откажется проходить обследование, его водительское удостоверение аннулируют. Однако если заболевание, препятствующее вождению, не подтвердится, права продолжат действовать на основании нового медицинского заключения. Пересдавать экзамены в ГИБДД при этом не потребуется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд РФ разъяснил правила использования нестандартных рамок для автомобильных номеров.

Сама по себе магнитная рамка не считается нарушением, если она не скрывает номер и не мешает его идентификации. При этом устройство, позволяющее скрыть или изменить видимость госзнака, может стать основанием для наказания.

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