Чтобы не натирала и не скользила: как выбрать спортивную обувь для школы

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То, что удобно во время прогулки, не всегда подойдет для бега, прыжков и других упражнений.

Помимо формы и школьной одежды, ребенку понадобится обувь для уроков физкультуры. Она должна подходить не только по размеру, но и по условиям, в которых школьник будет заниматься: требования к обуви для спортивного зала и стадиона могут отличаться. Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на конструкцию пары, материал, подошву и способ фиксации на ноге. Во всех нюансах разобрались в материале 5-tv.ru.

Для зала или улицы: какую обувь выбрать

Сначала стоит уточнить, где проходят занятия. Для спортивного зала подойдет легкая обувь с гибкой нескользящей подошвой. Если школьнику предстоят занятия на улице, важнее оценить сцепление подошвы с поверхностью и устойчивость конструкции. Отдельно рекомендуется учитывать вид физической активности при выборе спортивной обуви: нагрузка на стопу при разных занятиях отличается.

Универсальную пару имеет смысл выбирать только в том случае, если ребенок будет использовать ее примерно в одинаковых условиях. Если школьная программа предполагает занятия и в помещении, и на улице, лучше заранее уточнить требования учителя физкультуры.

Как подобрать размер

Спортивную обувь для ребенка нужно обязательно примерять. Не стоит покупать ее только по цифре на коробке или ориентироваться на размер предыдущей пары: разные модели могут отличаться по посадке.

Обувь должна свободно облегать стопу, не сдавливать пальцы и не болтаться на ноге. Носовая часть должна оставлять достаточно места для пальцев, а пятка — надежно фиксироваться. Также не рекомендуется покупать детскую обувь «на вырост»: слишком большая пара может оказаться неудобной во время движения.

Примерять лучше обе кроссовки, поскольку размер стоп может немного различаться. Ребенок должен пройтись, присесть и сделать несколько привычных движений. Если обувь натирает, давит или заставляет постоянно поправлять положение стопы, от такой покупки лучше отказаться.

Какой должна быть подошва

Для спортивной обуви особенно важна подошва. Она должна быть достаточно гибкой, чтобы не мешать естественным движениям стопы, и нескользящей.

Перед покупкой можно слегка согнуть обувь руками в передней части и проверить, насколько легко она сгибается. Подошва также должна быть надежно соединена с верхом: на ней не должно быть отслоений, трещин или других заметных дефектов.

Для занятий в помещении практичным вариантом будет светлая подошва, если такое требование установлено школой или спортивным залом. В некоторых учреждениях это прописывается отдельно, поэтому правила лучше уточнить заранее.

Как обувь должна фиксироваться

Во время бега и активных упражнений обувь не должна спадать с ноги. Для этого используются шнуровка, липучки или другие виды застежек. Главное — чтобы ребенок мог самостоятельно и надежно зафиксировать пару.

При выборе стоит несколько раз застегнуть обувь и проверить крепления. Липучка должна хорошо удерживать обувь, шнурки — не развязываться от нескольких движений, а язычок не должен постоянно смещаться в сторону.

Для младшего школьника особенно важно, чтобы способ фиксации был понятен и удобен. Если ребенок еще не умеет быстро завязывать шнурки, более простая застежка может оказаться практичнее.

Из какого материала выбрать обувь

Материал влияет на вес, уход и комфорт при длительном использовании. Детскую обувь лучше выбирать из материалов, которые позволяют ноге сохранять комфортный микроклимат; среди подходящих вариантов ведомство называет натуральную кожу и текстиль.

Для спортивной пары важно также проверить внутреннюю поверхность. Она не должна иметь грубых швов или деталей, которые могут натирать кожу.

Практическим преимуществом будет материал, который легко очищается после занятий. При этом не стоит выбирать обувь только по внешнему виду: блестящая поверхность или необычная отделка не говорят о том, насколько пара удобна для спорта.

Что еще проверить перед покупкой

Перед оплатой стоит осмотреть обе кроссовки: проверить швы, подошву, крепления и внутреннюю поверхность. Не должно быть торчащих ниток, отслоений, резкого химического запаха и других очевидных дефектов.

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