Путин рассказал о подвиге экипажа крейсера «Варяг»

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Затопив собственный корабль, моряки не позволили противнику завладеть судном после боя в 1904 году.

Моряков крейсера «Варяг», затопивших корабль в 1904 году, чтобы он не достался противнику, после возвращения в Петербург встретили как героев. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время посещения одноименного ракетного крейсера — флагмана Тихоокеанского флота. Кадры визита показал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Российский лидер остановился у картины, посвященной событиям с участием корабля, и вспомнил, что в Адмиралтействе долгое время обсуждали судьбу моряков.

«В Адмиралтействе долго решали, что делать с людьми? Нарушили они приказ, и это преступление? И многие считали, что надо их наказывать», — сказал Путин.

По словам президента, окончательное решение во многом зависело от реакции общества. Когда моряки вернулись в Петербург, жители города встретили их как героев.

«Весь город собрался, и они шли по цветам. И тогда уже не было сомнений, что они герои», — подытожил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин посетил ракетный крейсер «Варяг» во время финальной стадии масштабных учений Тихоокеанского флота на Сахалине.

На борту президент провел совещание о безопасности восточных рубежей России и отметил важную роль моряков в защите страны.

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