Семь человек пострадали при опрокидывании автобуса в Пермском крае

Фото: Telegram/Прокуратура Пермского края/prokpermkrai

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На место аварии прибыли работники оперативных служб.

Рейсовый автобус в Пермском крае вылетел в кювет, в результате чего пострадали семь человек — двое детей и пятеро взрослых. Об этом сообщил глава города Березники Алексей Казаченко.

«ДТП с участием рейсового автобуса на Новосодовой. Водитель не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось», — заявил градоначальник.

На место аварии прибыли работники оперативных служб. Раненым была оказана необходимая первая помощь, после чего их доставили в травматологию Краевой больницы Вагнера. Медики осмотрели пациентов и отправили их долечиваться амбулаторно.

Маршрут № 105 «Березники — Усолье» вернулся к работе, уточнил глава города.

Ранее 11 августа источник 5-tv.ru сообщил, что автобус с пассажирами попал в аварию в Татарстане на 89-м километре федеральной дороги «Казань — Оренбург» недалеко от поселка городского типа Алексеевское. В момент столкновения в салоне машины находились 18 пассажиров, ранения получили 13 человек. По факту аварии также было возбуждено уголовное дело.

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