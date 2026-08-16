«Радио Судного дня» передало сообщение с названием дерева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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С прошлого послания от УВБ-76 прошло три дня.

Радиостанция УВБ-76, получившая широкую известность как «Радиостанция Судного дня», 16 августа в 10:20 по московскому времени передала новое сообщение. Оно содержит слово «гребенщик» — это название растения с густыми лилово-розовыми цветами.

«НЖТИ 69014 ГРЕБЕНЩИK 1988 5197», — гласит полный текст послания, приведенный в публикации Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Ранее УВБ-76 вышла в эфир 13 августа с целой серией закодированных сообщений. Были зафиксированы четыре послания со словами «расценка», «выродок», «бурохиос» и «звукошнек».

В предыдущие дни в эфире также звучали слова неопределенного значения, например «знакосруб», «тассошифр», «крабонаст», «килорыск», «лисолаос», «казус» и «декогерб».

УВБ-76 начала вещание еще в 1970-х годах. Как правило, она передает монотонный повторяющийся гул, из-за чего ее также неофициально называют «Жужжалка». Реальное предназначение станции неизвестно. За всеми ее выходами в эфир тщательно следят радиолюбители и исследователи.

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