Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Театр «У Никитских ворот» открыл 44-й сезон. Его художественный руководитель, народный артист России Марк Розовский остается у руля с момента основания театра в 1983 году.

В честь открытия нового сезона Розовский рассказал 5-tv.ru о молодых артистах, которых он отбирает в труппу, требованиях к современному актеру и своем отношении к театральной моде. Отдельно 89-летний режиссер затронул проблемы финансирования небольших сцен, преемственность поколений и использование искусственного интеллекта в театре.

Россия — страна самородков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перед началом нового сезона Марк Розовский провел около 200 прослушиваний. Режиссер признается, что отбирать новичков становится непросто: талантливых людей в России по-прежнему много, однако общий уровень актерского мастерства, по его оценке, снижается.

«Россия — это такая страна, где огромное количество талантов, самородков, но, к сожалению, тренд в сторону понижения качества актерского мастерства очевиден. Сегодня нет таких мастеров, которыми можно было бы гордиться, какие были 1960-е годы, 1970-е», — отметил артист.

Хороших исполнителей Розовский буквально «коллекционирует». Особенно ценит тех, кто способен работать в разных жанрах и быстро переключаться между разными театральными языками.

«В нашем театре, молодом в сущности театре, где есть и зрелые мастера, конечно, и зрелого возраста, так сказать, но и очень много молодых артистов, которые держат очень высокую марку. <…> Они могут очень многое, они синтетичны, потому что наш репертуар разножанровый, разностильный, разноформный, разноязыкий. Сегодня они работают в мюзикле, завтра они в психологической драме, послезавтра в комедии, в зарубежной какой-то пьесе», — заявил режиссер.

Но попасть в труппу — только первый этап. По словам Розовского, обычно проходит около двух сезонов, прежде чем новый артист становится по-настоящему своим в коллективе. За это время режиссер должен понять возможности человека, а сам актер — принять правила существования театра.

Каким должен быть актер

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Для Розовского актерское мастерство не ограничивается техникой. Он считает, что артисту необходимы интеллект, чувство юмора, физическая и внутренняя свобода. Причем свобода мышления для него не менее важна, чем способность владеть телом и голосом.

Режиссер особенно ценит актеров, которые не боятся задавать вопросы. В его понимании русский актер постоянно ищет ответы на тысячи «почему»: почему герой произносит именно эту реплику, что за ней стоит и чем персонаж руководствуется в конкретной сцене.

«Если актер, я ему говорю, встань туда, побеги туда, здесь ты кричишь, здесь ты молчишь, здесь ты стоишь, а здесь ты уйди со сцены, а здесь ты выбеги, а он скажет, а почему я должен это все делать? Русский актер занят этим поиском ответа на тысячу „почему“. Почему мой персонаж чеховский говорит вот эту реплику? И чем он руководствуется, если он говорит этой репликой?» — подчеркивает Розовский.

Особенно это важно при работе с классикой. Розовский приводит в пример Антона Павловича Чехова, где смысл, по его словам, часто находится не только в самом тексте, но и во втором плане. Пока актер просто произносит реплики, он остается исполнителем. Когда ему удается понять скрытую мотивацию героя, персонаж начинает жить.

Именно поэтому режиссер не любит приходить на репетицию с полностью готовым решением. По его словам, у постановщика должно оставаться пространство для поиска вместе с артистами. Если режиссер заранее знает каждый шаг спектакля, процесс постижения материала теряет смысл.

«Я не люблю режиссера, который знает, приходит на репетицию и знает, как надо поставить. Я прихожу на репетицию и не знаю, как поставить. <…> Я что-то представляю, но не дай бог, я приду с готовым решением», — утверждает артист.

Почему Розовский считает эпатаж слабостью режиссера

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

Розовский не выступает против экспериментов как таковых. Напротив, он считает, что в театре возможно практически все. Но любой необычный прием должен быть оправдан художественной задачей.

В этом контексте режиссер критически относится к эпатажу, который становится самоцелью. По его мнению, желание шокировать зрителя может скрывать отсутствие содержания. Модой театр тоже не должен руководствоваться — хотя современным и востребованным он при этом оставаться обязан.

«Эпатаж, которым болен наш театр, и некоторая часть публики на эту безвкусицу клюет. Я вообще считаю, что эпатаж — это слабость режиссера. <…> Личность эпатажная — значит, пустая личность. Мы должны служить смыслам», — сказал режиссер.

Для Розовского главный критерий другой — сопереживание. За свою жизнь режиссер поставил более 200 спектаклей и говорит, что каждый раз стремился вызвать у зрителя эмоциональный отклик. Без него театральное представление, каким бы эффектным оно ни было, превращается в пустую форму.

«Я поставил в своей жизни более 200 спектаклей. И в каждом я пытаюсь добиться того, чтобы было сопереживание. <…> Если нет сопереживания — это пустое дело. Зачем театр без сочувствия? <…> Покричать, попеть какую-то галиматью — не для этого наш русский театр создавался великими мэтрами», — заявил Розовский.

Такой подход объясняет и отношение режиссера к классике. В театре «У Никитских ворот» она остается основой репертуара, но не исключает новых форм. Уже в новом сезоне театр планирует премьеру «Р. У. Р.» по пьесе Карела Чапека в постановке Розовского.

Почему маленьким театрам сложно конкурировать за финансирование

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова; 5-tv.ru

Одной из наиболее острых тем разговора стала экономика театра. Розовский обращает внимание на парадокс: небольшая сцена может собирать полный зал, но при существующей системе поддержки все равно получать значительно меньше средств, чем театр с залом на несколько сотен зрителей больше.

В случае «У Никитских ворот» речь идет о небольшой площадке. По словам режиссера, количество зрительских мест напрямую влияет на размер гранта, хотя стоимость постановки не становится пропорционально меньше. Спектакль на небольшой сцене все равно требует актеров, режиссера, художников, костюмов, декораций, света и музыки.

Розовский считает, что такая система ставит маленькие театры в неравное положение. Он условно разделяет театры на крупные, обеспеченные ресурсами, площадки среднего уровня и совсем небольшие коллективы, которым особенно необходима поддержка.

«К сожалению, как в нашем обществе, у нас все театры делятся на три разряда условных. Это театры-олигархи, императорская сцена, театры среднего класса, к которым мы себя можем отнести, потому что мы зарабатываем. Если бы мы не зарабатывали, то мы были бы на третьей стадии, самой низкой. Это театры-бомжи. Маленьким театрам надо помогать», — пояснил Розовский.

Отдельно режиссер говорит о меценатстве. По его мнению, театрам нужен понятный механизм, который позволил бы частным лицам и компаниям системно помогать культуре. Сейчас помощь часто зависит от личной инициативы. Сам Розовский рассказал, как однажды зритель после спектакля спросил, чем может помочь театру, и в итоге подарил ему необходимый проектор.

«У нас пришел человек и сказал мне: „Марк, я потрясен. Мне так хочется вам помочь, я могу вам помочь. Что вам нужно?“ Я говорю: „Что мне нужно? Новый проектор мне нужен“. Он говорит: „Я куплю“. И купил нам проектор», — поделился Розовский.

При этом сам режиссер не отказывается от идеи зарабатывать самостоятельно. Проблема, по его мнению, заключается в том, что доходы от билетов не всегда позволяют финансировать тот объем постановочной работы, который театр считает необходимым.

Кто продолжит театр после Розовского

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Еще один вопрос, который неизбежно возникает вокруг театра, — его будущее. Розовский руководит «У Никитских ворот» с самого его основания. В следующем году ему исполнится 90 лет, однако он продолжает проводить репетиции и работать над новыми постановками.

Режиссер признает, что возраст уже дает о себе знать физически, но говорит, что сохраняет силы для творческой работы. При этом он понимает: однажды театр придется передать другому руководителю.

«Ну, по ступенькам трудно подниматься. Но репетицию я провожу с большой энергией. И премьерой за премьерой выпускаю. Это факт. Это же я не хвастаюсь. Посмотрите на то, что мы наметили, редко какой театр может по этой части с нами конкурировать», — отметил он.

Розовский считает, что это должен быть человек из нынешней команды. По его мнению, приглашение руководителя со стороны может нарушить сложившуюся систему, даже если новый человек окажется талантливым. Поэтому будущее театра он связывает прежде всего с теми артистами и режиссерами, которые уже знают его изнутри.

«Если один солдат, который шел в атаку, или даже командир взвода, роты, который вел в атаку команду свою, погибает, на его место должен встать кто-то из команды», — отметил режиссер.

Зачем театру искусственный интеллект

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

При всей приверженности классике Розовский не считает, что театр должен закрываться от новых технологий. Он говорит о необходимости использовать цифровые инструменты в организационной работе и уже применяет возможности ИИ в творческих проектах.

В театре появились постановки, связанные с современными технологиями, в том числе спектакль о Стиве Джобсе. В прошлом сезоне здесь также использовали нейросеть при создании музыки для спектакля «Епифанские шлюзы».

«Время меняется, оно стремительно. Мы не можем отставать. <…> Организационное дело театра сегодня, с моей точки зрения, нужно подчинить цифре. Мы сделали спектакль о Стиве Джобсе. Искусственный интеллект привлечен мною для создания музыки для спектакля „Епифанские шлюзы“. Я своим сиплым, хриплым голосом напел все мелодии. И искусственный интеллект по моей просьбе <…> выдал мне за 15 минут то, что полгода делает замечательный мой друг, композитор Максим Исаакович Дунаевский», — подчеркнул Розовский.

Сам Розовский воспринимает искусственный интеллект прежде всего как инструмент. Технологии, по его мнению, не должны становиться самостоятельным автором театрального процесса. Розовский формулирует принцип предельно жестко: управляемый ИИ — достижение, а неуправляемый — ошибка.

Для режиссера это продолжение того же отношения к театру, которое он отстаивает на протяжении десятилетий. Форма может меняться, актеры — становиться моложе, а технологии — приходить на сцену. Но эксперимент имеет смысл только тогда, когда за ним стоит содержание.

Именно поэтому в центре его разговора о будущем остается не вопрос о том, каким будет театр через несколько лет, а более фундаментальная задача — сохранить в нем живого человека, способного думать, искать, сомневаться и заставлять зрителя сопереживать.

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